騰訊回應派息式減持：被投企業有持續自籌資金能力　選擇適時退出

騰訊最新回應「派息式減持京東」，據《澎湃新聞》報道，騰訊稱，「投資發展期的成長型企業」一直是騰訊投資的主要戰略方向，而當被投企業有持續自籌資金能力時，則選擇在適當情況下退出投資，騰訊的「長期投資」戰略從未改變。

同時騰訊表示，分配後騰訊仍是京東的戰略合作伙伴，並對京東的前景依然充滿信心，與京東共贏的業務關係亦不受影響，並且目前公司沒有進一步減持京東的計劃。

截至發稿，騰訊12月23日開盤漲2.48%，報454港元；京東集團跌6.38%，報261.4港元。

騰訊控股早間在港交所發布公告稱，以實物分派京東集團股份的方式宣派中期股息。京東集團也在早間發布公告，確認此事。此次派發後，騰訊控股對京東集團的持股比例將由17%降至2.3%，不再是京東的第一大股東。與此同時，騰訊總裁劉熾平也將退出京東集團董事會。

根據公告，按合資格股東持有每21股騰訊控股股份獲發1股京東集團A類普通股的基準，以實物分派的方式派發由騰訊控股通過Huang River間接持有的45,732.6671萬股京東集團A類普通股的特別中期股息。

公開資料顯示，2014年3月，騰訊首次投資京東，同時騰訊原有的電商業務也加入了京東大家庭；隨後騰訊參與京東IPO認購，雙方開展多層次合作。

「這段合作成為騰訊通過少數股權投資，支持創始團隊，創造正面價值的典範例證。我們認為現在是適當的時間，採用適當的方式向騰訊股東直接分享我們對京東的投資成果。「騰訊表示。「雖然我們直接持有的京東股份大幅減少，但京東仍將是我們重要的戰略伙伴，我們之間的戰略合作關係還會繼續保持，雙方團隊的深厚友情不會變化。」

同時，騰訊表態稱，會持續發掘新賽道、新機會，特別是前沿科技和實體經濟數字化，將繼續支持投資公司的獨立發展和創新，並尋求對社會有長期價值的戰略協同。