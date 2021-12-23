騰訊一手獲派京東4.76碎股　價值1329元　息率達3厘高於歷年總和

騰訊控股﹙0700﹚今早公布特別中期息詳情，最終出乎意料以實物分派京東集團（9618）之A類普通股，按合資格股東持有每21股股份獲發1股京東集團A類普通股。

目前一手騰訊100股，每21股股份獲發1股京東集團A類普通股，按此推算，一手騰訊理應獲分約4.76股京東股份A類普通股。

不過，根據通告補充，合資格股東及非合資格股東享有的京東集團股份的零碎配額，即其於公司內所持有的股份並非21股股份的完整倍數，將以現金替代派付方式分派。即是次實物分派，騰訊股東既可獲分京東碎股，同時亦有部分零碎配額以現金分派。

以周三收市價計，京東集團報279.2元，即分派股份市值相當於1,329元，即每1股騰訊派13.29元。騰訊周三收市價報443元，每股派息市值13.29元相當於股息率達3厘。

翻查歷年派息紀錄，未計實物分派騰訊音樂及閱文股份，並計入1拆5的因素，騰訊自2004年上市以來派息總額約5.946元。是次實物分派高達每股13.29元，已高出上市十多年合計的派息總額。

值得一提，騰訊股東最終獲派的金額將根據京東集團股票派發當日京東集團股份的收市價釐定，而釐定股東於實物分派的權利的記錄日期則為2022年1月25日（星期二）。