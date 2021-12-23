許正宇﹕採取更積極措施推動香港融入國家發展大局　致力做到三好

國家主席習近平在會見述職的行政長官林鄭月娥時指出，經系統性修改完善的選舉制度符合「一國兩制」及香港的實際情況，廣大香港市民當家作主的民主權利得到體現。在落實「愛國者治港」，確立社會各界廣泛均衡參與的政治格局後，「一國兩制」作為中國共產黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗的優越性將得到進一步彰顯，有利於維護國家、香港及廣大市民的根本利益。實踐將提供有力證明，新選舉制度為香港長期繁榮穩定提供制度支撐，是一套好制度。

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌中指出，將帶領財庫局同事，聯同來自各界的愛國者奮力實現國家主席習近平對香港的美好期盼。將牢記初心，本著弘揚愛國愛港光榮傳統的使命，為實現中華民族偉大復興作出香港應有的貢獻。財庫局將通過提升香港作為國家的國際金融中心這個戰略定位，採取更積極措施推動香港融入國家發展大局，全面深化與內地交流合作，同時致力將經濟成果普惠共享。當局也會致力做到「三好」：

1. 「做好對接」：與新一屆「五光十色」立法會做好對接，建立良好的行政立法互動關係；

2. 「用好形勢」：把握好香港國安法及完善選舉制度帶來的大好形勢，發展經濟改善民生；及

3. 「講好故事」：向廣大香港市民及國際社會講好「一國兩制」故事，以政策成效展現香港特色民主優越性。

他又指出今天亦親身出席由中聯辦主辦，題為「香港的民主道路」座談會，再一次深入學習及領會國務院發表的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。無論外部勢力如何罔顧事實，抹黑詆毀特區新選舉制度，我們邁向優質民主的航船都將繼續乘風破浪，向由亂及治的光明未來進發。在中國共產黨和中央政府作為香港特區民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者的守護下，我們會懷著堅定的制度自信，昂首自信地走出香港民主發展的光明前路。