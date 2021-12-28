本地薑B.Duck已通過上市聆訊　上半年收入增逾32%｜新股IPO

據港交所（0388）資料顯示，「B. Duck」（又稱小黃鴨）母企德盈控股已通過上市聆訊。

據資料顯示德盈在今年首6個月收入為1.23億元，按年增32.4%，其中角色授權業務收入為5,900萬元，按年增88.5%。該業務收入佔整體收入比重達47.6%。電子商務及其他業務收入為6,480.1萬元，按年增5.2%，佔收入比重為52.4%。

德盈在今年4月與恒地聯席主席李家傑，及兩名專業投資者Lee Yi Kei及Ho Kin Wan訂立投資協議，分別投資3,990萬元及2,010萬元。德盈除於2021及2022年純利分別至少為7,500萬元及8,500萬元外，亦要求公司須於明年4月14日前上市。否則兩者便有權要求購回股份，以及加上6%單利的年報回報減稅後股息。

今次德盈集資的資金主要用於在上海建立旗艦店﹑與其他著名品牌及知識權合作﹑為海外市場成立代表辦事處等，以提升旗下知識產權角色品牌形象及知名度，亦計劃設立自家「粉絲平台」。