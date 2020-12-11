聖誕節2020｜小朋友聖誕禮物必選 益智桌遊、玩具、B.Duck 精品

很快就到聖誕節，爸爸媽媽準備好仔女的聖誕禮物未呢？不少店舖正推出玩具減價優惠，現在就是準備仔女聖誕禮物的最佳時機！

玩具”反”斗城

玩具”反”斗城正推出聖誕玩具大激減，超過500款人氣玩具減價發售，無論是男孩子喜歡的NERF、滑板車，或者女孩喜歡的Barbie、Elsa，甚至桌遊、嬰兒玩具等等都有，非常適合用作小朋友聖誕禮物！

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Babyboom

Babyboom 亦有推出各種適合一家大細玩的桌遊，例如「魔力橋」數字牌遊戲、愛因斯坦的謎題、動物方舟、立方挑戰 GO等等，不同年紀的小朋友都可以玩。而且在Babyboom網店訂購桌遊，於結賬時，輸入優惠代碼即可享有7折，非常優惠。

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B.Duck

B.Duck今年聖誕節推出多款聖誕套裝，包括家居用品、餐具、玩具、汽車精品及兒童用品等一應俱全，當中大部份精品均以低至4折發售。

而全新B.Duck x Fujifilm Instax Mini 11即影即有相機即將於HKTVmall官方旗艦店上架，只要於B.Duck HKTVmall官方旗艦店內購買2件產品或以上，可額外享有9折 (公價品除外)。而購買低至港幣$78起的聖誕套裝，即可獲送B.Duck精美環保購物袋1個，消費滿港幣$250或以上，更會加送B.Duck 2021年座枱月曆1個 (價值HK$88)。B.Duck 粉絲不要錯過！

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