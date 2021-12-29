元宇宙概念持續火爆　美國知名基金公司計劃推出元宇宙ETF

根據美國ETF提供商ProShares當地時間周二（12月28日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司計劃推出一個專注於元宇宙的交易所交易基金（ETF），名為ProShares元宇宙主題ETF（ProShares Metaverse Theme ETF）。

《財聯社》周三（29日）報道，如果獲得批准，這隻ETF將跟蹤Solactive元宇宙主題指數（Solactive Metaverse Theme Index）的表現。該指數由提供或使用有關元宇宙產品和服務的技術的公司組成，比如數據處理和元宇宙設備。蘋果、Meta和英偉達（Nvidia）是該指數中權重最高的股票。

元宇宙主題ETF的推出將為ProShares具有里程碑意義的一年劃上了句號。今年10月，ProShares的比特幣策略ETF成為首個獲得美國SEC批准的比特幣期貨ETF。該基金在上市時成為有史以來交易量第二大的ETF。

在Facebook今年10月宣佈更名為Meta後，機構和散户投資者開始追捧元宇宙概念，到現在熱情絲毫不減。

資產總值已達22億美元

ProShares是最新一家尋求從元宇宙熱潮中獲利的公司。截至12月28日，全球元宇宙ETF資產已飆升至22億美元，其中大多數ETF都是上個季度才推出的。今年11月，加拿大一天之內推出了兩隻元宇宙ETF。

今年6月，業內知名投資公司Roundhill Investments推出了Roundhill Ball Metaverse（代碼META），這是一個以VR和AR為主題的基金，旨在是為投資者提供投資元宇宙的機會。該ETF起初並未受到太多關注，但在Meta大舉投資元宇宙的影響下迎來大量資金湧入。截至目前，Roundhill Ball Metaverse管理的資產已膨脹至9.16億美元。

「我不知道元宇宙主題是否能站得住腳，但投資者相信它。鑑於ETF META的成功，我們可能會看到更多針對這一長期主題的獨特產品上市。」CFRA共同基金和ETF研究主管託德?羅森布魯斯（Todd Rosenbluth）表示。