2021回顧｜內地嚴監管元年　港股表現大落後　儲局白鴿變獵鷹

2021年，環球資本市場較往年更動盪，既與疫情下多國政府不時調整防疫政策鬆緊，以及多地居民展開接種疫苗的消息，直接影響投資者對經濟復蘇程度的信心。同時年初時美國股市發生散戶挾死沽空機構，導致由韓裔對沖基金經理Bill Hwang主理的對沖基金，於3月時宣布倒閉，觸發市場人士認為金融市場出現範式轉移。



另一方面，內地監管機構加強對多個行業的監管，其中對互聯網平台的反壟斷行動，觸發投資者對相關行業戒心，相關股價悉數在高位回落，其中阿里巴巴（9988）更於年內創下在港掛牌以來新低。加上多國深受高通脹困擾，聯儲局等央行調整寬鬆貨幣政策。相關背景讓投資者情緒變得更敏感，金融市場亦因而變得更波動。在整個2021年，投資者更難作出讓自己稱心如意的判斷。



迎接那充滿挑戰的2022年之前，讓我們先回顧這個不凡的2021年。

2021年，市場充斥著中國內地嚴厲的，監管，先是內地互聯網巨頭的整頓行動，其後迅間席捲教育、房地產等多個產業。（資料圖片）

內地厲監管嚇壞市場資金

自去年11月阿里（9988）旗下螞蟻集團上市觸礁後，為內地監管行動揭開序幕。先針對互聯網巨頭整頓行動，其後延至教育、房地產等多個產業，分析員一句「港股已死」，觸動投資者情緒。

今年農曆年後，市場迎來年內可謂最大難關﹕強力監管。主力嚴懲「二選一」、「大數據殺熟」等壟斷行為的相關政策在今年2月正式生效後，阿里、騰訊（0700）及美團（3690）等互聯網巨頭輪流遭國家市場監督管理總局處以罰款，且勒令整改。

騰訊旗下網遊及手遊亦曾被官媒批評為「精神鴉片」，章文一出騰訊及相關股份急瀉。騰訊隨即推「限玩」措施，包括限制未成年用戶在線時間等，以消除中央憂慮。

中國官媒經濟參考報刊出一篇指責電子遊戲為「精神鴉片」的文章，引發廣大爭議。（截圖自經濟參考報）

6月30日在美上市的內地網約車平台滴滴出行（美：DIDI），僅上市5日便惹來內地網信辦審查，指其存在違規收集使用個人資訊問題，遭應用商店下架，並被要求要求認真整改，以保障使用者個人資訊安全。在監管壓力不斷升級下，滴滴最終在12月初宣布將於美國退市。

踏入暑假前後，中央為了減輕中學生作業及校外培訓負擔，「雙減」政策推出嚴格限制培訓時間、範圍、學費等，更加規定「學科類培訓機構一律不得上市融資」，一眾教育股急瀉，其中新東方（9901）從年內高位瀉逾九成。

另一提早進入「寒冬」的就是內地房地產行業。當局去年收緊「三條紅線」以控制行業負債規模，多間內房「中箭」，當中內房龍頭恒大（3333），以及富力（2777）、花樣年（1777）等連環爆雷，在債務危機發酵下，內房股全軍盡墨，其中恒大股價從雙位數變單位數。去年高位為27.108元，今年內曾跌至歷來低位1.42元。

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內地房地產巨頭中國恒大（3333）主席許家印，可謂今年焦點人物之一。自今年6月，公司經營不斷惡化，現金周轉出現問題，廠商付款拖延、債務違約等現象頻頻爆發，從而造成股債跌跌不休，更傳出破產、倒閉流言。

內地接連監管，乃至習近平推動的「共同富裕」，引來投資者重大關注。無論如何，港股可謂一潭死水，科網、教育及內房板塊幾乎全年「無運行」，截至周三（29日）收市為止，俗稱「ATM」的阿里巴巴、美團及騰訊年內分別累挫52.5%、26.7%及21.1%，拖累恒生指數及科技指數年內瀉15.22%及35.06%，表現跑輸全球股市。

值得一提的是，今年2月公布的《財政預算案》內，其中一項為上調股票印花稅稅率，8月1日起生效；由原本買賣雙方各付0.1%，加至0.13%，增幅達三成，當時股市隨即下滑。財政司司長陳茂波曾反駁道：「加稅只是每10萬元交易多付30元，屬可負擔水平，而股市波動屬外圍因素影響，上海、東京及首爾都有不同程度跌幅。」

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長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河，造成運河雙向交通大阻塞。（MarineTraffic.com）

蘇伊士運河阻塞事件 供應鏈中斷

3月23日出現史上以來最觸目的運河堵塞事件，令部份的供應鏈瞬間斷裂。受強風影響，400公尺長的長榮海運貨櫃船「長賜號」在埃及蘇伊士運河擱淺。由於河道狹窄其他船隻無法繞行，造成逾300艘船隻排隊等候。「長賜號」最終6日後成功脫困，蘇伊士運河不久後亦重新恢復雙向航運。

「長賜號」擱淺惹來全球關注，皆因蘇伊士運河並非普通水道，它是連接亞洲工廠和歐洲富裕客商的重要管道，亦是石油運輸的主要通道。該事件對隨後在半導體、電子產品、食品、日用品等供應鏈上造成巨大影響，面對缺櫃、缺艙位、缺工人、缺運輸等問題，航運價格及波羅的海指數一度急升至逾10年高位，不過同時帶挈航運股穩步上揚，其中東方海外（0316）今年迄今漲幅約4.7倍。

浙江省義烏市是中國電商直播第一重鎮，但9月下旬迄今仍遭限電，有業者表示因直播間沒電大受衝擊。圖為去年雙11購物節前夕，義烏一名主播在路邊直播帶貨。（中新社）

中國減碳轉型突出限電措施

隨著新冠疫情後內地民生用電創歷史新高，疊加中國減碳轉型政策、煤礦價格飆漲等問題誘發了大規模限電事件。7月初始內地電力缺口問題逐漸浮現，8月底嚴峻的20省市開始出現停電限電。自9月24日多個省份更出現大規模限電狀況，引發一連串的突發事故如交通堵塞、排風系統停運致煤氣中毒、工廠停產等問題。踏入10月後，隨著相關政策落實，內地停電限電情況明顯減少及改善。

然而，在股市上惹來投資者明青睞，不太起眼的內地電力股卻迎來一浪高於一浪的升幅，其中潤電（0836）升幅驚人，今年迄今升幅達約2.7倍。

散戶大軍挾死沽空機構

反觀美股市場，年內亦有不少值得注意的大事！打響頭炮的莫過於美股今年初上演一場散戶大軍挾爆大戶淡倉事件，當中AMC、GME等迷因股股價出現大幅波動，更觸動監管機構神經，因而出手進行審查相關事宜，期間更有多間券商實施限制GME、AMC等股票的期權交易。

及後市場更暴出韓籍對沖基金經理Bill Hwang旗下基金Archegos亦被爆倉申請破產，拖累一眾中概股急瀉，連帶多間金融機構瑞信、野村、大摩、瑞銀、三菱日聯銀行，及瑞穗銀行蒙受損失，估計涉及金額高達100億美元。最後Archegos更走上破產之路。

美國長期「放水」 美股三大指數齊破頂

美股指數可謂節節上升，實與美國大量「放水」有關。聯儲局於去年3月再次實施量化寬鬆措施，每月買入1,200億美元債券，兼且將息率降至處於0至0.25厘。巨量資金湧入股市及債市，推動美股出現新一輪升浪，其中道指在今年曾突破36500點，納指則曾高見16200點。

央行放水除推高股市外，亦刺激物價上揚，其中布蘭特期油一度重上每桶80美元。其他大宗商品如銅﹑鐵﹑甚至小麥等，一概升至多年高位，多國消費者物價及生產者物價亦攀升至數十年來新高，其中美國11月消費者物價高見6.8%，為1982年高位；當月PPI更高見9.6%，為有紀錄以來新高。物價高企促使聯儲局等多個央行宣布調整超寬鬆貨幣政策。

美國聯儲局主席鮑威爾出席近月美國國會聽證會時稱，通脹上升風險增加，是時候撤銷通脹只屬「暫時」的字眼，又指適宜考慮提早數個月結束「收水」減買債的行動。（資料圖片）

聯儲局「收水」 市場料明年加息三次

聯儲局等央行自去年3月疫情推出超寬鬆貨幣政策後，環球金融及商品市場先後飆升，結果引發美國及英國等多國物業升至多年來高位。市場人士對發生超級通脹，甚至滯脹的憂慮日增，並促請聯儲局等主要央行及早採取行動，將發生超級通脹的苗頭遏止。

聯儲局原先對美國通脹採取較輕描淡寫態度，主席鮑威爾多次指出當地發生高通脹情況只屬「暫時性」，又認為物價持續攀升與供應鏈出現樽頸有關。可是至今年11月於聯儲局議息會議後，鮑威爾立場有明顯轉變。先宣布從12月起開始縮減每月買債規模至1,050億美元，繼而在12月初出席國會聽證會時，不再提及通脹屬「暫時性」，似為加快收水步伐舖路。終在12月議息會議後提出將每月縮減買債規模倍增至300億美元，而整個買債行動將在明年3月結束。

聯儲局除了開展縮減買債規模外，內部更認為當局在明年加息三次，預測加息步伐較以提速。聯儲局尚未加息之際，英倫銀行已宣布加息0.15厘至0.25厘，為G7國家中首個加息的央行。其他已發展國家央行，亦調整現行寬鬆貨幣措施。當中加拿大央行有可能在明年4月加息，澳洲央行會在明年2月停止買債。

滙控：圖為2003年12月11日，香港一間滙豐銀行分行門外的標誌。（Getty）

滙豐等大行重啟派息

滙豐（0005）等英資銀行股去年受制於當地監管而暫停派息，隨著當地容許資本充足達標的銀行派息，巴克萊（Barclays）公布全年業績時宣布重新向股東派息，並啟動7億英鎊回購計劃。隨後滙豐亦宣佈派發末期息每股0.15美元，同時提出新的股息政策，包括將不再設有以股代息。其後今年8月公布中期業績時，宣布派中期息0.07美元。至今年10月公布第三季業績時，該行更宣布重啟回購計劃，涉及20億美元。

另一大行渣打（2888）亦宣布恢復派息。在今年2月公布派發0.09美元股息，在今年8月時則派發中期息0.03美元。

嚴監管下港IPO集資額全球排名退步

IPO方面，港股今年踏入退步行列。據畢馬威截至今年12月5日的數據推算，今年香港IPO募集資金約393億美元，較2020年約512億美元預算銳減超過23%，世界排名由去年的第三降至今年的第四。

除了集資金額銳減外，在港IPO的數量亦隨之減少。去年香港共144隻新股集資上市，而截至今年12月10日實際僅88隻已上市，可見數目大幅下降。專注分析新股的《01財經》專欄作家聶Sir分析認為，中概股來港上市步伐變數多，關鍵在於內地監管機構的取態，惟盼內地行業整頓的陰霾漸消散，港股投資氣氛才可望回暖，有利香港IPO發展。

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