中國12月財新制造業PMI回升至50.9 　前值為49.9

1月4日公布的2021年12月財新中國製造業PMI錄得50.9，較11月回升1.0個百分點，為2021年7月來最高值，顯示製造業生產經營活動有所改善。

《財新網》報道，這一走勢與中國國家統計局PMI一致。統計局公布的2021年12月製造業PMI錄得50.3，較11月上升0.2個百分點，連續兩個月位於擴張區間。

2021年12月製造業供給依然強勁，需求較11月有所改善。隨着供給約束進一步改善，生產指數連續兩個月位於臨界點以上，為2021年以來最高。其中消費品類與投資品類產量較11月有所上升，中間品類產量基本與11月持平。需求方面，12月製造業新訂單指數重回榮枯線以上。受調查企業表示客户需求改善，新客户有所增加；但也有企業反映，由於成本相對較高、供應周期拖延、疫情持續，訂單的整體增速受到抑制。

外需方面，12月新出口訂單指數連續第五個月位於收縮區間。調查顯示，疫情反覆、航運集裝箱短缺、運費上揚等因素拖累出口銷售。

雖然市場供需好轉，但就業壓力仍持續增加。就業指數連續五個月位於收縮區間，2021年12月錄得2021年3月來最低值。受訪企業反映，用工數量下降，一方面是由於員工自願離職或退休後，空缺沒有得到填補，另一方面則是訂單增長相對低迷，企業對勞動力的使用依然謹慎。

價格方面，大宗商品保供穩價措施持續顯效，通脹壓力繼續緩解。包括鋼鐵在內的部分原材料價格下降明顯，12月製造業購進價格指數連續第二個月回落，仍略高於臨界點，但已是近19個月來最低。出廠價格指數則自2020年5月來首次回落至收縮區間，企業反映成本下降、降價促銷是主要原因，其中投資品出廠價格下降較消費品和中間品更為明顯。

企業對未來樂觀度減弱

由於市場回暖，製造業企業採購量較11月大幅增加，產成品庫存和原材料庫存穩中有升，這三個指數均位於臨界點以上。調查顯示，部分銷售狀況較好的企業開始主動補庫存。

製造業企業家對未來的樂觀度有所減弱，12月生產經營預期指數仍高於榮枯線，但降幅明顯，錄得2020年5月來最低值。企業主要擔憂全球疫情、供應緊張等問題。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年12月製造業景氣度恢復，供求有所改善，通脹壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情反覆和海外需求仍是不穩定因素。中央經濟工作會議強調，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，「穩經濟」將成為2022年經濟工作的主線。財新中國製造業PMI就業指數和近期統計局公布的調查失業率數據均指向就業市場改善動能邊際趨緩，未來一段時期，政策層面應強化就業優先導向、加強對中小企業的定向支持以及政策連續性、穩定性和可預期性。