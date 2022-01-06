禁堂食︱黃傑龍訴悲情　難明「全港受靶」邏輯　出事就「全關」？

新冠疫情持續未「斷尾」，近日再爆發第五波，港府昨日﹙5日﹚宣布多項收緊防疫措施，包括將再禁晚市堂食及收緊入座人數。措施難免再次衝擊餐飲業界，牛角、溫野菜母企敍福樓集團﹙1978﹚主席黃傑龍於facebook專頁發帖文「訴悲情」。

籲政府補助受害者

他先就現時政策是否鼓勵企業做好防疫措施提出疑問，原因是即使業界做好把關措施，例如鼓勵員工打針、花錢提升換氣率等後，一旦「出事」，卻要「 全香港受靶」，令「公司蝕大本，夥計無工開，市民冇得食」。

黃傑龍明言對此「諗咗一晚我都係唔明」，又認為在業界「無做錯嘢」的情況下，政府應補助業界受害者。

他向記者補充，希望政府提供的補助是受禁止堂食期間，政府直接出糧給員工，既可以協助到員工生計，也可減輕僱主負擔。

港府昨日﹙5日﹚宣布多項收緊防疫措施，「禁堂食」再次衝擊餐飲業界。﹙資料圖片﹚

冀政府抗疫成功 業界生死在其手

政府日前宣布，將於2月24日擴大「疫苗氣泡」，除了涵蓋食肆、表列處所外，也包括學校、康文署設施，以鼓勵更多市民打針進入場所。不過，黃傑龍就現時「疫苗氣泡」的目的提出疑問，反問道︰「原來一旦出事都係『全關』，咁點解要做『疫苗氣泡』？」

他補充，希望政府是對的，兩個星期後可控制到疫情，並祝政府成功，「真心的，因為我及我們整個行業的生死都係掌握係你哋手。」

問及有否其他補充，黃傑龍則稱只是一個小市民抒發一下悲情。

港府最新宣布1月7日起晚市堂食暫停兩周，為期14日，直至1月20日。其中食肆將於晚上6時後禁止堂食直至翌日早上5時，B、C及D類餐廳每桌人數分別收緊至2人、4人及6人，人數上限不變。另外，1月7日起將關閉酒吧、酒館等15類表列處所。