Omicron︱收緊防疫措施前最後一戰　職業球會教練：望停賽不停操

Omicron變種病毒來襲，政府宣布周五凌晨起關閉體育處所，包括康文署轄下場地。香港足球總會旗下職業賽事首當其衝，新防疫政策尚未實施，今晚（5日）舉行的菁英盃分組賽已閉門進行。

場地何時重開仍是未知數，理文對晉峰的這一戰或成為本地足球第五波疫情下的最後一戰。職業球員對比賽再度停擺感傷心，教練則希望政府感讓球隊「停賽不停操」。



足總在賽前約3小時公布，今晚於旺角大球場舉行的菁英盃賽事閉門作賽，只容許持有效証件的球隊職球員，嘉賓及傳媒進場；亦恢復在第三、四波疫情期間、傳媒需提早報名申請入場的做法。

晉峰對理文的菁英盃賽事，臨時改為閉門進行。（袁志浩攝）

今場比賽雖然不開放公眾入場，但有理文球迷在近界限街入口的門外揮動隊旗打氣，據指一度有警車到場了解情況。結果港足新任主帥安達臣在場見證下，理文終贏2：1。

有理文球迷比賽期間於門外揮動隊旗打氣。（袁志浩攝）

球員：好好珍惜今場比賽

理文隊長顏樂楓賽後坦言，對閉門及即將封場的消息感突然，「有少少傷感，之前這麼辛苦捱過隔離（泡泡）及停擺，又再來過；尤其是已經季中，比賽進行得如火如荼，很失落。」

他苦笑指，賽前隊友在更衣室內特意播放跟離別相關的歌曲，「在歌單搜尋有『最後』字眼的歌去播，讓大家好好珍惜這場比賽。」

今場比賽是去年2月20日復賽後，首度沒有觀眾入場的本地頂級聯賽賽事。顏樂楓表示，不習慣場內沒有掌聲，「感覺很差」，「無人拍唯有自己拍，不喜歡太靜，這（氣氛）不像一場正式比賽。」

理文隊長顏樂楓（右二）今場取得入球，但他對賽事即將再停擺感到傷心。（袁志浩攝）

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教練：望停賽不停操

因應政府最新防疫規定，足總指原定1月7日至1月20日舉行的賽事會延期。理文主教練陳曉明慨嘆，香港職業球會已連續3季經歷「不完整賽季」，勢影響球員狀態及健康。

「所有事來得太急，我們還沒有進一步消息，不知道會否再有特別安排，如容許在『氣泡』內訓練等。最希望停賽不停操，否則在復操後短時間內重開比賽，對球員健康有風險。」

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至於在香港欖球總會轄下私人場地京士柏運動場訓練的晉峰，據悉場地明日已立即暫停開放。總教練何信賢盼政府「有好安排」，讓球隊繼續踢下去。「停得太耐，對老闆、球會、球員都有影響，希望盡快再有比賽。」