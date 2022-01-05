防疫措施|17類處所關閉+安排一覽 郵輪/迪士尼/海洋公園|持續更新

【防疫措施｜處所清單及安排一覽】行政長官林鄭月娥今日（5日）舉行記者會，公布收緊防疫措施。主題樂園如香港迪士尼樂園、海洋公園須停止開放入場，另美容院、郵輪公海遊、健身中心等均需暫時停業。記者整合受防疫措施監管需暫時停業的17大類別處所清單一覽，並會持續更新。
防疫措施｜17類處所關閉及安排一覽 迪士尼樂園/海洋公園｜持續更新
香港行政長官林鄭月娥於記者會內宣布最新收緊防疫措施，當中牽涉多達17類別處所如下，均需於2022年1月7日（星期五）淩晨00:00起暫停開放營業，至1月20日為止，為期14日。
1. 主題樂園
主題樂園如香港迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園水上樂園均須防疫措施生效後暫停開放，記者向上述主題樂園查詢，均表示將於稍後時間公佈最新安排。
- 海洋公園
海洋公園發聲明表示，海洋公園及海洋公園水上樂園將提早於1月6日起暫停開放，直至另行通知。已購買受影響日期的入場門票或公園活動的訪客，可保留相關門票及登記確認通知書。有關換票或退款安排，將稍後於官方網站公布詳情。
-香港迪士尼樂園
香港迪士尼樂園聲明表示，香港迪士尼樂園將由1月7至20日暫停開放。原訂於上述日子到訪的旅客，可選擇於其他日子到訪，其他詳情可於官方網站查詢。
2. 郵輪
- 星夢郵輪
星夢郵輪發聲明表示，因應香港政府防疫措施，旗下雲頂夢號原定2022年1月7日（星期五）由香港出發的3天2夜Super Seacation海上遊將會取消，另選乘其餘受影響班次客人選擇改期出發、換取郵輪信用額或取消行程，取消行程可獲全額退款（包括艙房費、港務費和郵輪服務費），詳情可前往官方網站查詢。
- 皇家加勒比國際遊輪
記者向郵輪公司查詢後，官方表示稍後時間公佈最新安排。
3. 公眾娛樂場所
- 電影院/戲院
Cinema City旗下6間分店將於2022年1月7日（五）起暫停營業，受影響場次將安排退票，詳情可於官方網站查詢。
香港英皇戲院將於2022年1月7日（五）至2022年1月20日（四）期間暫停營業，受影響場次將安排退票，詳情可於官方網站查詢。
高先電影院將於由2022年1月7日（五）至2022年1月20日（四）期間暫停營業，受影響場次將安排退票，詳情可於官方網站查詢。
- 演唱會
《RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會》
耀榮文化發聲明指，原定於2022年1月7日至9日於竹翠公園Wonderland舉辦的RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會將會延期舉行，已購票觀眾可保留門票，後續詳情可密切留意KKTIX購票平台網站及社交平台更新內容。
《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》
英皇娛樂發聲明指，《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》1月6日及之後共8場演唱會將會延期舉行，有關延期或退票的手續安排，將於兩星期內在英皇娛樂官方平台公布。