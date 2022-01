防疫措施|17類處所關閉+安排一覽 郵輪/迪士尼/海洋公園|持續更新

【防疫措施|處所清單及安排一覽】行政長官林鄭月娥今日(5日)舉行記者會,公布收緊防疫措施。主題樂園如香港迪士尼樂園、海洋公園須停止開放入場,另美容院、郵輪公海遊、健身中心等均需暫時停業。記者整合受防疫措施監管需暫時停業的17大類別處所清單一覽,並會持續更新。

香港行政長官林鄭月娥於記者會內宣布最新收緊防疫措施,當中牽涉多達17類別處所如下,均需於2022年1月7日(星期五)淩晨00:00起暫停開放營業,至1月20日為止,為期14日。

1. 主題樂園

主題樂園如香港迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園水上樂園均須防疫措施生效後暫停開放,記者向上述主題樂園查詢,均表示將於稍後時間公佈最新安排。

- 海洋公園

海洋公園發聲明表示,海洋公園及海洋公園水上樂園將提早於1月6日起暫停開放,直至另行通知。已購買受影響日期的入場門票或公園活動的訪客,可保留相關門票及登記確認通知書。有關換票或退款安排,將稍後於官方網站公布詳情。

-香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園聲明表示,香港迪士尼樂園將由1月7至20日暫停開放。原訂於上述日子到訪的旅客,可選擇於其他日子到訪,其他詳情可於官方網站查詢。

海洋公園等主題樂園需暫停營業。(羅君豪攝)

2. 郵輪

- 星夢郵輪

星夢郵輪發聲明表示,因應香港政府防疫措施,旗下雲頂夢號原定2022年1月7日(星期五)由香港出發的3天2夜Super Seacation海上遊將會取消,另選乘其餘受影響班次客人選擇改期出發、換取郵輪信用額或取消行程,取消行程可獲全額退款(包括艙房費、港務費和郵輪服務費),詳情可前往官方網站查詢。

- 皇家加勒比國際遊輪

記者向郵輪公司查詢後,官方表示稍後時間公佈最新安排。

郵輪亦屬防疫措施管制下需暫停開放處所。(圖片來源:皇家加勒比國際遊輪)

3. 公眾娛樂場所

- 電影院/戲院

Cinema City旗下6間分店將於2022年1月7日(五)起暫停營業,受影響場次將安排退票,詳情可於官方網站查詢。

香港英皇戲院將於2022年1月7日(五)至2022年1月20日(四)期間暫停營業,受影響場次將安排退票,詳情可於官方網站查詢。

高先電影院將於由2022年1月7日(五)至2022年1月20日(四)期間暫停營業,受影響場次將安排退票,詳情可於官方網站查詢。

公眾娛樂場所泛指任何建築物或可容納公眾的地方,舉辦公眾娛樂活動,戲院包括在其中。(資料圖片)

- 演唱會

《RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會》

耀榮文化發聲明指,原定於2022年1月7日至9日於竹翠公園Wonderland舉辦的RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會將會延期舉行,已購票觀眾可保留門票,後續詳情可密切留意KKTIX購票平台網站及社交平台更新內容。

《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》

英皇娛樂發聲明指,《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》1月6日及之後共8場演唱會將會延期舉行,有關延期或退票的手續安排,將於兩星期內在英皇娛樂官方平台公布。

(資料圖片)

4. 美容院

5. 浴室

6. 健身中心

7. 遊樂場所

8. 派對房間

9. 遊戲機中心

10. 會址(Club-house)

11. 夜店或夜總會

12.卡拉OK場所

13.麻將天九耍樂處所

14.按摩院

15. 體育處所

16. 泳池

17. 酒吧及酒館