內地多地重大項目批量開工　總投資額料逾3萬億元人民幣

內地多地重大項目火熱開工。據不完整統計，1月4日至6日，已公布的重大項目總投資額已超3萬億元（人民幣‧下同）。



《中國證券報》1月7日報道，從各地已出爐的政府工作報告以及各地發改委公布的2022年工作計劃來看，積極推進項目開工建設，確保一季度投資實現「開門紅」已成為重點任務。

業內人士指出，2022年一季度基建投資將顯著放量，主因在於財政結轉和專項債提前下達量超過往年，預計約有萬億規模專項債在一季度形成支出，一季度基建將實現高個位數增長，全年基建增速也將有亮眼表現。

1月6日，2022年上海五個新城首批重大項目集中開工，項目共計40個，總投資額1,328.2億元，涉及高端產業、科創、基礎設施、重大民生等領域。同日，海南自貿港建設項目2022年度第一批集中開工儀式在三亞市崖州灣科技城舉行，此次集中開工項目142個，總投資373億元。

1月5日，浙江省358個重大項目集中開工，總投資達到6,386億元。1月4日，2022年安徽省第一批重大項目集中開工動員會在合肥舉行，涉及731個重大項目，總投資3,760.6億元，涉及戰略性新興產業、交通、社會事業等12個行業領域。同日，河北省印發的《河北省2022年省重點建設項目名單》明確，2022年省重點建設項目共安排695項，總投資1.12萬億元，年內預計完成投資2,500億元以上。

此外，四川省、河南省、江蘇省也召開重大項目開工動員會，先進製造業和戰略性新興產業成為亮點。據Mysteel不完整統計，全國多地舉行的重大項目集中開工投產等活動總投資超3萬億元。

同時，從各地新近出爐的政府工作報告來看，穩投資亦是重中之重。河南省2022年政府工作報告提出，2022年，全年完成固定資產投資2.8萬億元。

北京擬續維持千億元投資強度

北京市2022年政府工作報告提出，高質量發展城市副中心，繼續保持千億投資強度，推進三大文化設施、東六環路改造等重點工程建設，實現大運河京冀段旅遊通航。全力支持雄安新區建設，實現京雄高速北京段主體工程完工，加快平谷線、京唐（濱）城際鐵路等項目建設。

「2022年預計新老基建有望共同發力。」國盛證券首席經濟學家熊園認為，根據「十四五」規劃，交通、能源、水利是老基建的發力重點。從交通領域來看，交通強國建設工程多個重點項目均是2021年下半年或年底才初步開工，今年將全面開工建設；水利領域，今年水利建設發力空間較大，「十四五」國家水網骨幹工程的重點項目也有多個是2022年全面開工。此外，煤電改造投資可能加碼，地下管網也可能有所發力。新基建方面，預計「十四五」期間，新基建合計投資規模接近8萬億元，年均1.6萬億元，約為每年基建投資的10%。