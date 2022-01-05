內地高校畢業生出國人數大減　業內人士：與疫情及經濟因素相關

近日，內地各大高校陸續發布2021屆畢業生就業質量報告，包括北京大學及清華大學兩大頂級學府在內的不少高校，畢業生出國深造人數都明顯下降。有留學行業專業人士表示，一方面是因為疫情，另一方面則因為經濟下行壓力較大，學生及家庭會更多地考慮「性價比」。



據報道，2020年，北京大學畢業生出國（境）人數為1,084人，佔畢業生總數的13.34%。到2021年，該校出國（境）留學人數下降至793人，比例下降至8.17%，其中本科生出國（境）的降幅最明顯，僅為553人。

而清華大學2019年畢業生的出國（境）比例為15.3%，2020年迅速下降至9.6%，由1,035人減至674人。2021年，該校的出國（境）留學生人數降至517人，較之前兩年已經大跌，比例更是下降至6.9%。其中出國深造去向最多的國家是美國，有228人，佔出國總人數的44.1%。其次是英國和新加坡，分別有91人和50人。

除了高校畢業生留學，一些國際學校亦受影響。據留學數據平台「宜校」了解到的情況顯示，中國2021年國際學校新高一學生估計按年減少20%左右。宜校創始人肖經棟指，在疫情和國際關係的影響下，一些家長會轉向優先考慮就讀普高；另一方面，由於經濟下行壓力較大，能夠支付得起出國留學費用的家庭在減少，也導致有意願出國留學的人數減少。

深圳國際學校新哲書院的獨立董事高波也強調了經濟形勢的影響，他指出，經濟和留學呈現明顯的正相關關係，如果經濟形勢好，哪怕有疫情以及國際關係摩擦，留學人數也不會少。但目前來看，經濟下行壓力較大，很多行業都受到了影響。「從讀國際學校，再到留學，總投入大概需要數百萬人民幣，經濟一旦下行，對於有些家庭而言，就可能變成了一筆『巨款』。」