泰加﹕接獲第三方通知　斥5萬元向張德熙購入5000萬股公司股份

自1月5日起停牌的泰加保險（6161）發公告，指出今日（18日）收到第三方（買方）法律顧問書面通知，該買方已於上周三（12日）完成一項場外交易，以總代價5萬元向由張德熙持有的IAML購入5,000萬股，該批股份佔公司已發行股本約7.99%。

該買方法律顧問已向股份過戶登記處提交要求，在公司股東名冊上登記該據稱轉讓，又指出買方法律顧問已向股份過戶登記處，及公司送交有關據稱轉的標準轉讓表格﹑轉讓文書及買賣單據副本。

張德熙已要求公司停止過戶1.066億股

泰加日前發出公告，指出接獲第三方法律顧問文件，指出以3萬元向主要股東張德熙購入3,000萬股公司股份，佔公司已發行股本4.97%。公司昨晚在另一份公告指出，獲悉買方的法律顧問向股份過戶登記處提交要求，在股東名冊上登記該據稱轉讓。買方的法律顧問已向股份過戶登記處及公司，送交有關該據稱轉讓的標準轉讓表格﹑轉讓文書及買賣單據副本。

公司又指出早前由張德熙全資及實益擁有的IAML的法律顧問，向公司及股份過戶登記處送達日期為2021年8月27日的停止通知書。停止通知書要求停止轉讓公司發行的7張股票，所涉及以IAML名義持有的1.066億股股份。該7張股票股數分別為一張500萬股﹑一張600萬股，一張1,500萬股，及四張各2,000萬股。

公司指出鑒於買方及其法律顧問尚未提供轉讓股份的現有股票，正在核證該據稱轉讓是可受停止通知書下的限制所規限。

據港交所（0388）權益披露資料顯示，在去年8月9日張德熙持有泰加1.58億股或25.37%。