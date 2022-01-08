保監接管泰加　取消1月3及4日退保通知書　保單續生效或僅一次性

的士保險龍頭泰加保險於12月30日開始，分3批向的士車主發出的士保險保單退保通知書，合共發出約8000份。保監局昨早接管泰加保險，獲委任的經理今（8日）代表泰加發稿，指將取消泰加於今年1月3日及4日發出的退保通知書，有關保單繼續生效，直至相關條款終止或到期，但指保單期滿後不一定可續保。而泰加保險於12月30日發出的退保通知書，因已屆滿，現只能安排退保及退還保費，如未找到保險公司承保，泰加會將保單延長至2月5日。



泰加保險分別於去年12月30日、今年1月3日及4日向約8000份的士保險的保單持有人發通知，指會在7天通知期結束後取消保單，最早一批已於1月6日到期，昨有業界預料有約一千輛的士屬首批收到通知書。

保監局昨早以泰加在投資及市場調配違反法定要求，內部管治有缺失，按保險業條例接管所有事務及資產，並委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒任經理，兩人今代表泰加保險發新聞稿，指會取消1月3日及4日所發出的退保通知書，保單將繼續生效，不過因仍在了解泰加的經營及財務狀況，相關保單期滿後，不一定可以安排續保。

不過，由於12月30日發出的退保通知書，其7天通知期已於1月6日屆滿，故不包括在上述延續保單之內，泰加現會安排退保及退還剩餘保費。保監局早前指，有4間保險公司可以承接受影響的士保險，不過的士業界指保險公司加價過萬元，大部分的士保險尚未有人承保，泰加表示，若的士車主未找到保險公司承接，可以安排其保單最多延長至2月5日，讓的士車主有更多時間更換承保公司。

有的士車主早前透露，暫時只有去年9月前續保的保單收到退保通知書，但9月後保單未獲通知，泰加表示，若保單持有人沒有收到退保通知書，則保單會繼續生效。