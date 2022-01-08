的士荒｜泰加稱12億資金存NBL僅作外幣現貨買賣　指報道內容失實

本港的士保險龍頭泰加保險，日前向客戶表示給予7天通知後，隨後便退保，事件引發對本港的士業界會否出現失去保障而無法經營的憂慮。事件發生數日後，當局採取行動。保監局昨日（7日）宣布接管泰加的事務及資產，行政總監張雲正更指出，泰加在投資及市場調配違反法定要求，內部管治有缺失。而《香港01》昨日亦報道，指出當局於周二（4日）時，已去信泰加早於去年10月便要求泰加將1.54億美元（約12億元）資產，從離岸戶口調回公司銀行戶口。泰加曾提供文件指出已指示券商調回資產，可是證監會卻發現，泰加其後撤回指示。



泰加母公司泰加保險（控股）（6161）於昨日深夜發公告，就事件作回應。公司指出董事會近日注意到網上若干新聞報道，有關報道指控公司存放在Nerico Brothers Limited（NBL）的12億元，實乃存放於一個名為「Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP」的海外基金。

公司指出明確否認新聞報道的指控，並認為有關指控失實且具誤導性，同時作出澄清及提供最新資訊。公司先指出於所有關鍵時間，存入NBL的資金乃以現金形式存放，僅用於進行現貨外幣買賣，並經NBL確認存入的資金並無如指控所稱，於其後存放在有關基金。經NBL確認，對方主動投資於一個名為「AIF Currency Arbitrage Fund」的基金，而該等投資的全部資金乃由NBL以其自有資金自行撥付。

張德熙要求停止轉讓其持股

另一方面，泰加保險（控股）日前發出公告，指出接獲第三方法律顧問文件，指出以3萬元向主要股東張德熙購入3,000萬股公司股份，佔公司已發行股本4.97%。公司昨晚在另一份公告指出，獲悉買方的法律顧問向股份過戶登記處提交要求，在股東名冊上登記該據稱轉讓。買方的法律顧問已向股份過戶登記處及公司，送交有關該據稱轉讓的標準轉讓表格﹑轉讓文書及買賣單據副本。

公司又指出早前由張德熙全資及實益擁有的IAML的法律顧問，向公司及股份過戶登記處送達日期為2021年8月27日的停止通知書。停止通知書要求停止轉讓公司發行的7張股票，所涉及以IAML名義持有的1.066億股股份。該7張股票股數分別為一張500萬股﹑一張600萬股，一張1,500萬股，及四張各2,000萬股。

公司指出鑒於買方及其法律顧問尚未提供轉讓股份的現有股票，正在該證該據稱轉讓是可受停止通知書下的限制所規限。

據港交所（0388）權益披露資料顯示，在去年8月9日張德熙持有泰加1.58億股或25.37%。

公司自1月5日起停牌

泰加自1月5日上午9時正起停止買賣，以待刊發一份內幕消息之公告。其股份將繼續暫停買賣，直至刊發該公告止。