科技股大冧市　馬斯克等五大科技富豪　身家共蒸發670億美元

科技股的動盪和加密貨幣的暴跌，讓全球最富有的人受到了衝擊，他們的身價一夜間蒸發了數十億美元。



《新浪財經》周一（24日）報道，特斯拉和SpaceX的創始人Elon Musk損失251億美元，而亞馬遜的創始人和前行政總裁Jeff Bezos的財富縮水200億美元，幣安的趙長鵬損失了177億美元，而Facebook的朱克伯格（Mark Zuckerberg）則損失104億美元。世界五大科技億萬富豪的財富總計縮水670億美元。

這是自疫情全球大流行病開始的崩潰以來，股市最糟糕的一周。許多大型企業都遭到了嚴重的衝擊，Peloton的股價跌破了其IPO價格，Netflix也遭遇了十年來最大幅度的下跌。與此同時，晶片製造商的股票也在掙扎。

截至上周五（21日）收盤時，以科技股為主的納斯達克指數當周下跌7.6%，創下了2020年3月以來的最大跌幅。這也是該指數連續第4周下跌，是9個月來最長的一次下跌。

由於美聯儲計劃在本周二和周三召開會議，這意味着美國有着加息的前景。投資者希望在央行的加息計劃上得到更多指導。

加密貨幣的價值在本周也受到了影響，其中比特幣跌至過去六個月的最低點。

由於投資者損失了數千億美元，加密貨幣市場本已戲劇性的崩潰變得更加劇烈。

過去一周中，比特幣的價格下跌了16.8%。其他加密貨幣的損失甚至更為巨大。例如，以太坊的價格已經下跌了25%。

對於比特幣來說，這已經是歷史上最糟糕的一年的開始。在11月創下近68,000美元的記錄高點後，現在其價值低於35,000美元。