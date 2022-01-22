美股暴跌｜Netflix股價受挫市值蒸發3千億　《魷魚遊戲》都救唔返

人氣串流平台Netflix於周四公布2021財年第四季財報，付費訂戶僅增加828萬，低於Netflix早前估算的850萬，而在過去一年總增加1800萬付費用戶，遠低於2020年全年新增訂閱戶3700萬，由於訂戶增長緩慢，令Netflix股價受挫，股價在21日暴跌21.79%，最低為379.99美金（約2956.32港元），最終收397.50美金（約3092.55港元），Netflix市值蒸發大約450億美金（約3501億元）。



Netflix股價暴跌，市值蒸發大約450億美金（約3501億元）。（官方圖片）

Netflix預測2022年首季只會增加250萬訂戶，為10年來最差的新年開局，股價在盤後交易暴跌，Netflix在這兩個月來股價跌足45.79%，市值剩下1760.72億美金（約1萬3698億港元），跌幅震撼華爾街，加重美股危機。

第二季主角將繼續由李政宰擔任，劇迷都很好奇他角色的轉變。（Netflix）

據知Netflix去年因韓國人氣劇集《魷魚游戲》而爆紅，股價一度因《魷魚游戲》暴漲至700.98美金（約5453.62港元），《魷魚游戲》前四周總觀看時間達16.5億小時，成為Netflix史上觀看量最高的劇集，而上月由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演的《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）觀賞時間亦破2.6億小時，登Netflix最高收視電影前三位，卻未能令用戶增長。最後Netflix的競爭對手Disney+（迪士尼）的股價同樣下跌了6.9%，不過其減幅當然不及Netflix高。

Disney+股價下跌了6.9%。（官方圖片）