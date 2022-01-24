人民幣在岸及離岸價同創近4年新高　專家﹕升幅若太急人行或出手

撰文：張偉倫
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人民幣持續強勢，在岸價及離岸價兌美元均為自2018年以來最高水平。有經濟師指出人民幣強勢既受季節性因素影響，亦受到內地放水令金融市場氣氛改善，吸引資金流入，惟會否突破6.3，取決於人民銀行對人民幣強勢的容忍程度。

人民幣兌美元在岸價最新報6.3265，升123點子；離岸價最新報6.3292，升95點子。兩者分別創下自2018年4月及5月新高。

周洪禮﹕季節性因素支持人民幣匯價

對於人民幣近期走勢，星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮指出，人民幣強勢一方面受季節性因素影響，同時亦受到中﹑美兩地貨幣政策取態出現背馳有關。他指出目前美國計劃收緊貨幣政策，影響投資者情緒；反而內地目前採取較寬鬆的貨幣政策，利好股﹑債等資本市場氣氛，吸引資金流入，亦反映在人民幣匯價上。

可是他亦指出人民幣往後走勢，要視中美貨幣政策取向發展。由於美國聯儲局今年3月加息機會日增，若屆時當局最終決定加息，人民幣便會回軟。

被問及人民幣會否突破6.3時，周洪禮指出要視乎人民銀行對人民幣匯價強勢的容忍程度。若升勢太急，不排除人民銀行會採取出口術，甚至調高外匯存款準備金率等手段。

周洪禮指出，若人民幣升值步伐過急，不排除人民銀行或會出手。

滙豐﹕寬鬆周期初段吸引資金流入股市

滙豐在最新報告內亦指出，由於內地利率下降而美國利率上升，人民幣息差優勢正在收窄。人民幣目前仍處於強勢，或正是人行指出的人民幣匯率可能在短期內偏離均衡水平。

該行指出中美1年期利差可能領先美元兌人民幣數個月。當貨幣寬鬆周期開始時，可能會有資金流入債市，為進一步寬鬆作準備，同時資金流入股市，為風險情緒驅動的暫時性上升行情作準備。以及龐大的貿易順差背景下，當地企業賣出外匯。

該行指出可是隨著市場估值不再那麼吸引，及中國進口見底回升，資金流入會隨著時間推移而放緩，認為美元兌人民幣最終對中美利差，即人行與聯儲局貨幣政策分歧作出反應。

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