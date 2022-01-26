許正宇：預料金管局今年年中就「數碼港元」提出初步想法

財經事務及庫務局局長許正宇以書面答覆立法會議員時表示，管局正從技術及政策兩方面，研究在港發行零售層面央行數碼貨幣（即「數碼港元」）的可行性，並於去年十月發表技術白皮書，闡述相關的技術設計，並邀請學術界及業界提供意見，預期於今年年中就「數碼港元」提出初步想法。

他表示，「數碼港元」研究會基於香港現行的貨幣發行局機制進行，因此研究並不會對香港的貨幣制度構成影響。

他又指，金管局正深入研究批發及零售兩層面的央行數碼貨幣。在批發層面方面，金管局正與三家中央銀行，包括中國人民銀行數字貨幣研究所、泰國中央銀行和阿拉伯聯合酋長國中央銀行，以及國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心進行名為「多種央行數碼貨幣跨境網絡」的項目。該項目旨在詳細分析分布式分類帳技術在不同地域及全天候的情況下，讓跨境外匯交易得以實時同步交收的功能，並探討商業用例。

另外，金管局早前已聯同項目的各參與方公布了該項目下的15個潛在商業用例，並以當中的國際貿易結算功能於試驗平台上展開了測試。測試驗證了「多種央行數碼貨幣跨境網絡」有助提升跨境支付的效率，同時能配備適當機制確保其使用符合相關政策、合規及私隱保障方面的要求。政府預期「多種央行數碼貨幣跨境網絡」的國際貿易結算功能將於今年起進入試行階段，目標是發展出能夠支援整個國際貿易結算流程的系統。