許正宇：推動港與前海三大聯通　為經濟提供強大動能

中央政府於去年九月公布了《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海深港現代服務業合作區的面積擴大八倍，由14.92平方公里大幅擴展至120.56平方公里。各界對方案，期待殷切。財經事務及庫務局局長許正宇近日亦在《紫荊》雜誌刊登署名文章，闡述香港與前海金融合作，共同推動資金、服務和專業的三大聯通。

在資金聯通上，私募股權投資基金及跨境理財通是重點。許正宇指出，中港兩地私募基金市場的共同發展和互聯互通將帶來極大協同效應，可引領資本投資在粵港澳大灣區誕生的前沿科技，逐步推動國家實現科技自立自強的戰略支撐。下一步，財庫局將與前海管理局探索落實合作的可行方案，從降低港資管理人、基金及投資人門檻，優化流程及拓寬投資範圍三方面入手，實現香港和前海在QFLP方面的合作和推出相應的便利政策。

深圳市政府早前來港發債50億元人民幣，成為內地地方政府中首例。（資料圖片）

至於跨境理財通，許正宇指出，截至11月底，資金跨境匯劃總額達3億元（人民幣‧下同），三地參與「跨境理財通」的個人投資者超過14,500人。下一步，當局將聯同前海管理局及兩地金融監管機構加大市場調研力度，主動收集市場意見及訴求，在風險可控的前提下研究進一步提高業務便利性，例如逐步放寬額度、擴大可投資產品範圍、放寬地域限制、增加參與機構、完善銷售安排等，推動項目持續健康發展。

談到服務聯通，許正宇稱，希望大力推動前海機構使用香港的綠色及可持續金融服務，共建綠色和宜居宜業的美好大灣區。「前海方案」提出要深化粵港澳綠色金融合作，探索建立統一的綠色金融標準，為內地企業利用港澳市場進行綠色項目融資提供服務。近期深圳市政府作為首個內地市政府來港發債，總發行規模50億元中，有39億元為綠色債券，作出了很好的示範作用。政府期待更多前海機構來港發行綠色債券，以香港作為窗口引入國際資金，推動大灣區高質量綠色發展。合資格企業也可以申請「綠色和可持續金融資助計劃」，在發債支出及外部評審服務方面都可以獲得資助。該計劃推出半年多已批出超過40宗申請，涵蓋各類綠色和可持續債務工具。前海方面亦專門對赴港發行綠色債券的當地企業給予最高200萬元人民幣支持，鼓勵前海企業到香港市場發行綠色債券，助力香港建設國際綠色和可持續金融中心。

前海合作區總面積擴展至120.56平方公里。（中新社）

專業聯通方面，許正宇指，大灣區人口超過8,000萬，地區生產總值達1.67萬億美元，經濟發展潛力巨大，市場生氣蓬勃。通過與前海管理局的協同合作，政府希望為香港的專業服務在大灣區開拓更廣闊的市場。日前全國首家深港澳聯營稅務師事務所已正式落戶前海。政府下一步會致力為更多香港專業服務打開大灣區市場，集中研究便利香港會計專業人士在大灣區提供服務的措施，並爭取在前海先行先試。

許正宇補充，前海「依託香港、服務內地、面向世界」，「擴區」後更能為香港經濟提供強大動能。他期待往後兩地繼續通過政策創新和平台打造，建立更緊密的合作機制，達致更多深港金融合作新成果，提升香港國際金融中心地位，為國家發展作出應有的貢獻。