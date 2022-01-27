金沙中國期待可參與續牌　上季EBITDA約7400萬美元　按年增逾57%

金沙中國（1928）母公司LAS VEGAS SANDS CORP.（LVS）公布去年第四季業績，顯示期內金沙中國經調整物業稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為7,400萬元（美元‧下同），按年增加57.4%；全年經調整物業EBITDA為3.38億元，2020年則錄LBITDA為4.31億元。

在去年第四季金沙中國淨收益為6.43億元，按年跌4.3%，淨虧損為2.45億元，按年相若。全年淨收益按年增加70.4%至28.7億元，淨虧損為10.5億元，減少30.9%。

期內LVS資本支出為1.88億元，其中用於澳門建造﹑發展及維修活動開支為1.4億元。

對澳門市場復甦仍充滿信心

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein於報告內指出，業績公司繼續反映全球大流行的影響，又指出旅遊限制繼續對訪客量及期內於澳門及新加坡的財務業績構成影響。然而，於該兩個市場產生正EBITDA。他又指出公司對澳門及新加坡最終得以復甦仍然充滿信心。

他又指出於澳門的澳門倫敦人已接近完成。隨著市場復甦，澳門四季酒店及澳門倫敦人將對高端及中場客戶分部提供重大增長機遇。

他指出公司繼續在此龐大市場中帶來重大貢獻，並對有機會在公眾諮詢過程中提供意見滿懷感謝，並期待在重新招標過程中參與其中。

他亦表示就博彩及零售角度而言，澳門客戶需求及高端中場的消費表現保持堅韌，對訪客量恢復後我們達致全球大流行前水平的能力感到非常樂觀。

他指出LAVS分為三個領域，最重要的是位於澳門及新加坡的亞洲資產組合。隨著限制放寬及旅遊觀光業復甦，公司對將於未來在澳門及新加坡均重拾強勁的正現金流量充滿信心。