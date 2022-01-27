陳啟宗：香港難清零　Omicron似流感或可研改變防疫政策可能性

近日不少外國商會或企業指出，香港嚴謹的防疫政策，影響人員流通，考慮將部分業務遷到新加坡等其他地方，香港亦因第五波疫情，而大幅收緊防疫措施。恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗於業績發布記者會上稱，疫情問題複雜，香港的角色比較為難，作為國際城市須同時要與內地及世界接軌。

他指若未能與內地通關，對不少老百姓都有好大問題，但從商業角度，在港工作時須隔離多日的話，亦是好難接受，又認為香港的環境做到清零較困難。

可研究改變防疫政策的可能性

他提議內地可盡快研發有效疫苗，由於中國疫情相對其他歐美地區溫和，過去清零政策下，中國可助全球維持供應鏈沒有中斷，對人民及世界經濟是好事，若果有更有效疫苗，可向世界宣布抗疫成果，因為內地結終不能閉門一世，都要與外國做生意。

他又指，若果病毒是高度致命的話，應維持清零政策，若果病毒已逐漸流感化，如目前的變種病毒「Omicron」，就可思考往下去如何走，「可能可考慮往下去政策點走，可研究改變防疫政策的可能性。」

年初生意受疫情影響

行政總裁盧韋柏表示，一月初收緊防疫措施後，有八成餐飲租戶於晚上六時後仍有營業，主要做外賣；一成四不開門，覺得營業對生意沒有大幫助。若果措施持續，對集團年初的生意有大影響，「影響就一定，希望減到最細。」

另外，由美國政府持有的壽臣山壽山村道37號美國駐港領事館宿舍屋地，2020年由恒隆地產（0101）以低價25.66億元「爆冷」奪得，管理層指正待政府審批，估計要延遲到2025年才落成。