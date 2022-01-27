恒隆料第五波疫情對年初生意有影響　陳啟宗：樓市走勢長遠「OK」

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏表示，第五波疫情下政府收緊防疫措施，如限聚令繼續維持，對今年初生意有較大影響，6點後禁止堂食，約八成餐飲業租戶繼續營運，改提供外賣服務；但百貨、超市等影響不大，會留意2月4日後的防疫指引，希望影響可減到最少。

本港商場租金方面，盧韋柏認為有空間提升，民生商場餐飲及超市等的租金正逐漸提高，旺角及銅鑼灣的零售組合，即使沒有遊客生意下亦轉趨穩定，希望旅客回來後，可回復增長。

本港樓市方面，陳啟宗認為樓價走勢良好，長遠亦「OK」，特別是豪宅供應有限，但認為寫字樓仍具挑戰，未來兩年商廈供應大增，特別是中環甲級寫字樓。首席財務總監何孝昌指，九龍灣皓日暫賣出123個單位，涉及10.8億港元，在未來18個月會視乎市況適當地會推售一些單位。

盧韋柏指，如限聚令繼續維持，對今年頭生意有較大影響。（網上直播圖片）

上海一年銷售額是全港商場的2.7倍

對於內地商場方面，盧韋柏表示，高端零售業務強勁，次高端則易受疫情受控；董事長陳啟宗補充，上海恒隆廣場商戶一年銷售額，已是旗下所有本港商場的2.7倍；上海港匯恒隆廣場，也可望一兩、年內超越，至於武漢的恒隆廣場，亦可望於一、兩年內，成為上海之外，內地最好表現的商場。

至於近日內地加強調控房地產市場。盧韋柏表示，旗下內地的都是服務式住宅，與其他地產商不同，定位亦屬高端、因此所受影響不大，希望市場氣氛允許銷售產品。陳啟宗亦提到，現時有內房企業財困，恒隆或可用較低價取得地皮。