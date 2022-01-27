美股好友淡友皆損手　投資者須扣穩安全帶｜許繹彬

美股持續波動，猶如坐上瘋狂過山車，投資者偶一不留神，便會損失慘重，因為滿以為可以撈底買貨博反彈，卻往往只是出現曇花一現的「死貓彈」；若然投資者「做淡」，則是連續兩天一覺醒來卻看到報復式反彈；坦而言之，無論「做好」還是「做淡」可能都是「無肉食」，僅換來一夜驚嚇。

從美股的圖表而論，道指在本月初創下歷史高位36906點後作出顯著調整，單從本周二（25日）的收市位34297點作比較，下調逾2,600點；納指情況更慘淡，由今年高位15832點與本周二（25日）收市位13539點作比較，下調接近2,300點之多；從上述兩個數據來看，已等於過去一整年的調整波幅，情況實屬近年罕見。締造近日美股過山車的元凶，除了美國10年期國債孳息率回升至1.74厘，令科技股全線受壓，引發全線美股骨牌式下跌外；俄烏局勢突然轉趨緊張，雙方在邊境地區部署大量軍力和裝備，烏克蘭更獲得美國在內的軍事援助，引起投資者戒心，先行沽貨離場，觸發大量沽盤湧現。

美股多年未見正式調整

筆者認為，從上述兩個原因來看，只是導致美股作出調整的「導火線」，往後此類調整，相信亦會持續出現，眾所周知，美股自「狂人」特朗普時代，至現今拜登上台後，確實未作出正式調整，可謂只懂持續上升，所以未來只要市場上有任何敏感議題或風吹草動，均能觸發美股風起雲湧，甚至出現千點上落，投資者必須格外留神，時刻扣穏安全帶。

反觀港股，上周開始北水大幅重臨，曾一路直逼至25000點水平，但本周則受美股下挫所累，儘管港股亦有跟隨作出調整，但幅度尚算有秩序，當下跌至24000點邊緣時，更見承托力十足，成交亦未因美股的調整而有所萎縮，仍然保持1,300至1,500億水平，北水的灌溉仍見充沛。因此，筆者認為港股現階段的走勢會比美股更穏定，但因農曆新年假期臨近，建議投資者以穏陣為大前題，友邦保險（1299）在是次調整浪中，可謂反彈力十足的一群，可多加留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。