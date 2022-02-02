沽空Tesla血的教訓　大幅反彈被Call補倉　連登仔初一慘輸$3.8萬

Tesla（TSLA／特斯拉）近年成為股民愛股之一，貪其走勢長升長有。不過Tesla近日轉勢向下，有連登仔趁勢沽空，詎料旋即迎來反彈被經紀行要求抬錢補倉，詎料遇農曆新年假期間銀行不處理轉帳，隨時被強行平倉。該名連登仔最後自行平倉，指是次血的教訓虧損約5000美元（約3.8萬港元）。



有網民指自己因為沽空Tesla而被經紀行要求補倉。（Tesla官網圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民「執夷帝寶」在討論區上發文，稱自己上周「第一次掂Tesla」，於上周五（1月28日）於829元沽空Tesla，不料到31日晚上Tesla已經上升110元，由於自己沽空44股之多，「輸緊差唔多5000蚊美金」。他更上載自己收到經紀行的短訊，稱他的帳戶已經達到平倉水平，要求他盡快存錢到股票戶口，金額為7686.47美金（約6萬港元），否則有可能強制平倉。

樓主表示，他原本打算存款補倉，但發現銀行要休息到初四才會營業，「唉，等俾人強制平倉」。他最後在昨日（1日）晚上以943元補回空倉，「輸咗5000美金」，更祝大家「贏多啲」。

有留言提醒他要從是次事件中汲取教訓，包括在長假期前後的操作要更加上心，留意經紀行的存款方法要有後備方案，而且亦需要小心選擇經紀平台。網民們亦指不少人都會趁低買入Tesla，於低位沽空並不明智，「明明TSLA喺1000蚊樓下都係特價」、「跌咗25%先開Put，你當Tesla係咩？」。

（連登討論區）