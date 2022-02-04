證監會下年度擬恢復招聘人手　續寬免券商牌照費1年

據立法會財經事務委員會文件顯示，證監會將會恢復招聘人手，並且再度寬免券商牌照費用一年。

文件顯示證監會在2022至2023年度預算開支為23.59億元，按年增加11.5%，當中人事費用增加1.41億元，其中4311萬元為增設30個新增位作撥備，並為年度薪酬調整撥備6,101萬元，即加薪幅度為4.5%。

擬增設的30個新職位中，10個為中介機構部，以提升虛擬資產方面的監管能力及專業知識，機構事務部增設9個新職位，企業融資部增設5個新職位，以應付顯著增加及愈趨複雜的上市申請。市場監察部及中央服務部分別增設3個及2個職位。證監會總職位數目將增至1,018個。

證監會又認為下年度交易徵費率維持不變，惟會按當前市況等按年作檢討。當局又指出檢視市況後，建議下年度再寬免券商牌照年費一年，預料會將少2.4億元收入。不過仍預期下年度收入增加2%至23.7億元，盈餘為1,387萬元。