01獨家｜保監局獲證監會證據　泰加保險未按指示調回12億離岸資產

泰加保險對所有的士保單退保，涉及逾7,000架車，保監局今日（7日）接管泰加的業務和資產。《香港01》獲得今年1月4日保監局去信泰加保險的文件，指早在去年10月已要求泰加保險將逾1.54億美元（約12億港元）的資產，從離岸私人貨幣戶口調回至公司銀行戶口，泰加曾提供文件指已指示券商調回資產，證監會發現，泰加其後撤回指示。

保監局認為，新證據是「明目張膽」違反指示，亦提醒不遵守規定是犯罪。保監局將開記者會交代事件。



《香港01》獲得保監局於1月4日去信泰加保險的機密文件。保監局引用《保險業條例》第35(1)條，「保監局可規定任何獲授權保險人就其事務、業務或財產採取保監局認為適當的行動」，於去年11月22日，作出干預規定，要求泰加保險將存放在券商「Nerico Brothers Limited」（簡稱NBL）戶口的所有資產，在12月15日前，調回至泰加的中銀香港戶口。

該份保密文件由保監局執行董事（一般業務）林瑞江及法律總監（市場行為）郭家華Peter Gregoire簽署。

保監局其後獲得泰加保險的文件，其中一份為泰加於11月17日指示NBL將逾15.4億美元（約12億港元）的資產轉賬至中銀香港戶口；另一份為11月13日的指示，將NBL的2000萬美元轉賬回中銀香港戶口；亦有文件要求取消NBL的外匯戶口。

保監局斥責泰加「明目張膽」

不過在12月31日，保監局獲得證監會的新證據，指泰加其後已撤回轉賬和取消戶口的指示。撤回指示由泰加執行董事林烽（Fendy Lin）以電郵發出。

保監局認為，新證據是「明目張膽（flagrant）」違反指示。保監局指出，不遵守該局的干預規定，即屬犯罪，可處罰款20萬元及另個人可另處監禁2年。

資金存放離岸私人貨幣戶口

保監局於信中進一步指出，於Nerico Brothers Limited戶口的約12億港元，其實是存放於一個名叫Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP的私人貨幣基金，而這基金並不在香港，而保監局指出，泰加保險並未有就此安排知會該局。

記者已向泰加保險查詢事件。保監局將於今日（7日）下午見記者交代。