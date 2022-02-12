巴菲特也走漏眼？　大幅減持股票　或是去年最佳押注

數據顯示，2021年富國銀行（Wells Fargo & Co.）股票的總回報率為61%，超過了巴郡哈撒韋公司（Berkshire Hathaway Inc.）截至2021年9月30日止的投資組合中任何一隻股票的表現。其表現也遠超過了該公司最大兩筆押注：蘋果（Apple）公司和美國銀行（Bank of America）。



財聯社2月11日報道，巴菲特（Warren Buffett）的巴郡未來幾天將會披露有關持股的最新訊息。其申報文件已經顯示，該公司基本上錯失了富國銀行反彈的良機。

多年來，富國銀行都一直是巴郡哈撒韋股票投資組合中市值最大的股票賭注，也常常得到巴菲特本人的誇獎。但是隨着該行醜聞纏身，到2021年9月份，巴郡已其將持股從2019年底的3.23億股削減至大約67.5萬股。

富國銀行的股價2021年大漲，有跡象顯示，首席執行官（CEO）Charlie Scharf 扭轉該行頹勢的努力正在取得進展。

Scharf和其團隊掃清了一些關鍵的監管障礙，全年利潤在2020年大幅下跌後，2021年飆升超10倍。雖然富國在監管方面也遭遇了他所稱的「挫敗」，但2021年該行在KBW銀行指數的24家美國大型銀行裏表現位列第三，而一年以前則排名墊底。

「這是很長時間以來富國銀行第一次產生回報，」恆達理財（Edward Jones Investments）分析師凱爾·桑德斯（Kyle Sanders）說，他自2018年以來一直建議買入該股。

「解決監管問題的緊迫感增強了，他們表示將削減成本和開支——他們確實這麼做了。」

但對巴菲特來說，這一進程來得太慢了。他的退出始於2017年，也就是醜聞開始爆發一年後，然後在疫情大流行期間加速。

勞勃·H·史密斯商學院（University of Maryland』s Robert H. Smith School of Business）金融學教授David Kass表示，減持可能反映了巴郡在新冠疫情的影響下重新考慮其銀行敞口，並轉向美國銀行，部分原因是對富國銀行清理歷史遺留問題的速度感到失望。

Kass說，巴菲特在選股方面有「非常高的道德標準」。巴菲特還暗示了他對於其他方面的考慮。

2019年，當富國銀行尋找新的首席執行官時，他警告該行不要從華爾街挑選人。最終，富國銀行董事會選擇了Scharf，後者曾掌管紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon Corp.），曾是摩根大通（JP Morgan）傑米·戴蒙（Jamie Dimon）的副手。

金融板塊中重換投資標的

疫情爆發後，巴郡從一些金融公司撤出，削減了在高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通（JPMorgan）的持股。其對銀行、保險公司和其他金融公司的風險敞口（按成本計算）從2019年底新冠疫情危機前的約37%降至9月底的約26%。

雖然富國銀行的股票在巴郡哈撒韋持有的普通股投資組合中漲幅最大，但對巴郡的影響已經很小。如果巴郡對富國銀行的投資從2021年9月後保持不變，那麼到2021年底，巴郡所持富國銀行股份的價值為3240萬美元。與此同時，2021年蘋果股票的總回報率接近35%，使巴郡所持股份的價值達到1575億美元。

此外，截至9月，美國銀行仍是巴郡哈撒韋第二大普通股投資，2021年該股的回報率接近50%。巴菲特公開表達了他對美國銀行首席執行官Brian Moynihan的欽佩之情，稱他是「美國最被低估的銀行高管」。

總的來說，巴菲特「喜歡金融類股，他喜歡銀行業，他對這方面很了解，」Kass說，「從投資角度來看，他轉而支持美國銀行。」