會計師公會：人才流失嚴重　最快今年內與財匯局完成交接工作

疫情下本港實施嚴格的防疫措施，有分析認為會加速人才及資產流失。會計師公會會長方蘊萱出席網上記者會時表示，業界人才流失情況嚴重，雖然未有實際數據，但見到去年人才流失比例有所上升，部分轉到私人機構、上市公司或監管機構工作，會以上調薪酬、花紅或福利等挽留人才。

本港爆發第五波疫情，她提到，過去兩年經歷已有措施應對，如鼓勵員工在家工作，部分需要實地或現場的工作，亦已作出相對應的調整，同時增加數碼化水平以協助工作。

近日本地確診個案逾千宗，被問到會否影響上市公司審計工作。她表示兩年前與聯交所溝通後，有需要可延遲財務報表發佈，據她了解措施仍然有效，現有機制可以處理，未有特別額外加強措施的需要。至於專業試方面，她指去年因疫情出現延期等問題，惟有了經驗後，相信今年可如期進行。

方蘊萱稱，最快今年內與財匯局完成交接工作。（公會提供）

年內與財匯局完成交接工作

去年立法會通過修例，財匯局將取代會計師公會在發出會計師執業證書、執業單位的註冊及查察，及調查和紀律處分所有會計師、執業會計師及執業單位等職能。

她稱，疫情下交接工作在線上進行，每月都有與政府及局方開會，正按時間表推進，目標年內完成。被問到公會職能轉換至財匯局或引發「退會潮」，方蘊萱表示，目前有4.7萬名會員，每年均有約1,000名新會員，同時有約1,800個會員未有延續會藉，數字與往年相約，部分或因未有時間履行公會工作所致，認為未見有「退會潮」。

財匯局去年底發布年度查察報告，她表示不評論報告，認為局方做出相關準則及指引時有其安排及標準，相信仍要更多時間，去衡量各方對業界監管上的要求及標準，報告不足以評論監管是否嚴格或不合理。

暫無一人一票選會長時間表

財匯局亦指出，憂慮收費長期處於不合理低水平影響審計質素。她表示會計師估算審計費用時，是對於人手方面的估算及商業決定，認為收費應按審計質素去釐定。

提到未來一年工作，她表示會加強會員及會計專業人員範疇發展，對核數師面對的挑戰，包括資產鑒證風險、持續經營，或者應收賬款撥備等，提供專業課程，及就業界新發展如SPAC制度及虛擬貨幣等提供課程。

另外，亦會專注準則的工作，如釐定ISSB的可持續發展準則；提升會員形象等。她指出，今年公會有職能上的轉變，會集中資源處理，一人一票選會長不會是今年的工作重點，亦未有時間表。