會計師公會改選　非建制爭6席　許正宇：倘偏離專業將檢討職能

一年一度的香港會計師公會理事會選舉投票期已經開始，到下月6日截止，7個理事席位改選，由15人競逐，當中6名候選人為「非建制派」，包括現屆兩名副主席李淑儀及李健恆。



財經事務及庫務局局長許正宇今（26日）向會計業界發公開信，提到若不幸有人模糊了專業及政治的界線，公會專業平台偏離專業宗旨，屆時政府將別無選擇，檢討公會的定位及職能，重新審視與公會的關係。



許正宇呼籲，四萬多位會計界人士深入了解參選人的倡議，用好選票挑選出真正為行業打拼奮鬥的新理事。會計界前立法會議員梁繼昌，則在facebook為6名非建制派候選人拉票，指投票「不講意識！只睇成績！」呼籲同業堅持。



許正宇：用好選票投為行業奮鬥人士

立法會上月已通過《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》，原本由公會負責的發牌及規管工作，將轉移至財匯局，包括發出會計執業證書、以及為會計師事務所註冊等。

許正宇指，政府一直以來與公會有著良好協作關係，期待繼續維繫及深化雙方的溝通，又指自己及關心業界人士，最不情願看到「有人模糊了專業及政治的界線，令公會專業平台失焦，偏離其專業宗旨而再不能為推動業界前進發揮作用。」

改選前過半理事為「非建制派」

會計師公會共有21個常設理事，每人任期兩年。當中4席由政府委任、2席由官員出任，上屆會長佔1席，餘下14席隔年以選舉產生，每年改選7名理事。改選前，11名經選舉產生的理事為「非建制派」，今次參選的另有7人被視為建制派，2人報稱獨立。

梁繼昌則表示，雖然有人認為公會被削權後已毋須再投票，有人可能心淡，有人已經離開，「不過，有一批年輕人堅信仍有一大班一直選擇堅持的香港人，他們選擇與大家一起並肩作戰，哩個係最大最大嘅動力」，呼籲同業支持6名「非建制派」候選人。