疫情｜電影業寒冬　CINEMA CITY糖街VICTORIA戲院今日結業

本港目前正爆發第五波新冠肺炎疫情，近日每日新增確診數目逾千，更有患者病逝。為控制疫情，政府接連收緊社交距離措施，不少食肆宣布停業外，戲院亦受到波及。繼鑽石山荷里活廣場的百老匯戲院後，再有戲院宣布停業。位於CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院，會在今日（15日）結業。

CINEMA CITY於Facebok宣布﹕感謝各位影迷過去4年的支持，由於租約期滿及受近日疫情影響，CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院將於2022年2月15日結束營業。

祝願各位在疫情下安好，CINEMA CITY旗下其他戲院將於重開後繼續為大家服務。

早於上月5日，Cinema City已於Facebook內指出，根據政府政府宣佈之《預防及控制疾病條例》指引， Cinema City 六間分店（包括糖街VICTORIA）於2022年1月7日起暫停營業。

百老匯院線於上周五（11日）在社交媒體公布，由於租約至今年3月期滿及疫情關閉令，旗下荷里活百老匯將會結業，並指「感謝大家多年對荷里活百老匯的支持，抱歉未能在光影之下道別，期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面。」

荷里活百老匯位於荷里活廣場三樓，設6個影院，提供1,614個座位，該戲院早於2011年開業。而前身則為嘉禾荷里活電影城，曾為全港座位數目最多的影院。