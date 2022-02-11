百老匯荷里活宣布結業 疫情影響及租約到期 港人：已習慣在家看戲

【百老匯荷里活】百老匯宣布百老匯荷里活戲院即將結業，在聲明中提及受疫情影響及租約到期，「抱歉未能在光影之下道別」。網民紛紛留言表示不捨，亦有網民稱疫情下習慣在家看戲，已經難以重拾戲院看戲的習慣。

百老匯荷里活宣布即將結業 疫情影響及租約到期 港人：已習慣在家看戲

（圖片來源：百老匯院線）

香港第五波疫情嚴峻，戲院被納入表列處所之一，在疫情下須三度停業，戲院生意額嚴重受損，戲院亦面臨裁員及結業危機。百老匯院線11日宣布，百老匯荷里活戲院因租約期滿及疫情關閉令，百老匯荷里活將於3月正式結業，並於聲明中表示「抱歉未能在光影之下道別」眾網民留言分享唏噓心情。

（圖片來源：百老匯院線）

不少網民在留言分享自己過往於百老匯荷里活戲院的美好時光——有與丈夫齊齊看電影的經歷、亦有平價入去歎冷氣的經歷，隨著百老匯荷里活戲院正式結業，一切都將會成為回憶。有網民直言聽到消失後眼泛淚光，並祝福百老匯院線隨疫情好轉能再度開業。

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有網民則認為在疫情期間，已養成安坐家中觀看串流影片平台的習慣，認為就算疫情好轉，都未必會再次前往戲院觀看電影。

（圖片來源：百老匯院線Facebook專頁）

百老匯院線面對留言感性回應：「謝謝你～期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面～」。

（圖片來源：百老匯院線Facebook專頁）

百老匯荷里活戲院於2011年4月開業，開業至今近11年，戲院內有6間影院、共1,614個座位，曾是香港最多座位的戲院，直到2019年8月才被K11 Art House取代。