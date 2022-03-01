置富去年每基金分派44.84仙　稱暫緩追租添業主營運現金流不明朗

置富產業信託（0778）公布截至去年12月底止全年業績，可供分派予基金單位持有收益9.81億元，按年增1.1%。基金單位持有人分派為8.83億元，按年跌4.2%；每基金單位分派為44.83仙，跌4.9%。

置富指出年內總收益為18.06億元，按年跌2%，物業收入淨額為13.4億元，跌2.6%。

置富指出去年收入下降，主要受到續租租金調升率錄得負增長，以及物業組合出租率受到2項正進行的資產增值措施影響而下降。

置富於業績報告內指出，香港經濟整體於 2021 年按年增長 6.4%，市道復甦乃建基於就業市場的改善及政府實施包括消費券計劃等多項紓困措施。儘管如此，隨著2022年初Omicron 變異病毒株爆發使社交距離措施再度收緊，預計復甦進度將再次受阻，對整個零售市道增添壓力。香港特區政府在2022至23財政年度財政預算案內所公佈的暫緩追討欠租安排，預期或有損業主在短期內的收租能力並為其營運現金流添上不明朗因素。