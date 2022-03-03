烏克蘭局勢｜洪灝：油價短期攀升　世界貨幣體制將重塑

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，國際油價持續上升，交銀國際研究部主管洪灝表示，原油交易員紛紛撤銷空倉交易，甚至空倉開始反向操作，可能導致油價在一個短期超買的市場內進一步飈升。

對於美國宣布釋放6,000萬桶原油，洪灝指，僅僅為美國3到4天的消耗，而戰時很可能耗油更多。原油庫存顯示數據遠低於市場預估，原油期貨順理成章地進入了超級逆價差結構，顯示交易員對於短期的市場供給平衡毫無信心。不僅僅是原油期貨，其他主要大宗商品期貨也開始展示出類似的結構。

洪灝又指，短期內原油市場的動盪仍將持續。由於制裁範圍是否包括能源仍不確定，金融機構給煉油公司開信用證時不得不瞻前顧後，窮盡法律援引短期內必將進一步收縮石油供應，一些石油交易員已經高看至200美元。

洪灝指，每次石油危機，美國經濟都會衰退。（資料圖片）

石油危機伴隨世界貨幣體制重塑

他稱，當下美元升值，美國國債收益率下行，避險資產價格上升，這一切似乎都與原油和大宗商品走勢格格不入。在宣布對俄羅斯美元支付系統的制裁後，美國故意把能源交易排除在制裁範圍之外，並凍結了俄羅斯央行海外的美元儲備資產，禁止俄央行為救助制裁的俄羅斯銀行、提供流動性。短期內的確嚴重地衝擊了俄羅斯金融體系，但也不可能沒有反噬。

美國將俄羅斯排除在美元支付系統之外，並凍結俄羅斯央行美元資產，洪灝指，其實是以實際行動說明美元資產並非所謂的安全資產。「只有美國認可你的美元資產，你的資產才安全」。短期內，這種制裁的確有如趕羊入圈一般迫使依賴於美元的國家，尤其是新興市場國家風雨中抱緊美元。

他續稱，如今，美國的實際收益率已經暴跌到戰後有數據以來最低，之前只有1975年和1980年兩次石油危機期間見過這樣的場面，而兩次都爆發了美國滯漲、經濟衰退、股債雙殺。也就是說，每一次石油危機或油價飆升，都伴隨著貨幣體系的重塑。