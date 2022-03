美國再添制裁措施：繼續擠壓俄羅斯經濟　但也要顧忌高油價影響

當地時間3月2日周三,美國宣佈對俄羅斯的新一批制裁,除了針對22個與俄軍有關的實體,對俄羅斯關閉美國空域以外,美國商務部也限制了部分石油和天然氣開採精煉設備的對俄出口。

美國白宮新聞發言人普薩基(Jen Psaki)當日早些時候表示,美國在現有對俄制裁基礎上,將採取更多措施懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。

普薩基以制裁措施和其他已宣佈的舉措為例,宣揚北約和其他國家在「令普京負責」方面展現的全球團結。普薩基表示,「盧布暴跌;俄股閉市,這都是因為制裁可觀的破壞性,我們已看到其影響」,她也提到西方對烏克蘭的軍事援助,並稱「還會更進一步擠壓普京」。

在被問及美國會否針對俄羅斯的石油和天然氣出口時,她表示美國「希望最大限度地影響普京等人」,但明確表示白宮的首要任務是盡量減少對美國國內的影響。「他(拜登)不想令全球石油市場或全球市場陷入混亂,不想讓美國人民承受更高能源價格和油價的影響。並且,昨天(我們)宣佈與國際社會協同釋放戰略石油儲備的方式,顯然就是為了解決這個問題,減輕其影響,但這是我們非常重視的事情」。

另一方面,拜登高級顧問里士滿(Cedric Richmond)於同日被CNN問及美國會否制裁俄羅斯石油工業時,重申白宮近日慣用措辭「將考慮一切選項」(everything is on the table),但同時承認「這並非我們現在準備做的事情」(not something we're prepared to do right now),「當你談論石油時,你談論的是增加美國人在本土感受到的痛苦,以及提高汽油價格和日常開支」。

迄今為止,拜登政府和西方盟友在很大程度上避免了打擊俄羅斯能源,以避免對全球能源供應造成震盪。然而,白宮在3月2日的一份聲明中表示,美國和盟國「有濃厚興趣逐步削弱俄羅斯作為主要能源供應國的地位」。

受西方國家對俄制裁的影響,國際油價近來飆升。當地時間3月1日,美國油價自2014年以來首次收於100美元/桶以上。同日,美國及其盟國宣佈釋放6,000萬桶石油儲備,其中美國釋放3,000萬桶。