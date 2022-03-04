澳門政府擬延賭牌至今年底　新濠﹑永利及澳博皆表示歡迎

《澳門電台》周四報道，澳門經濟財政司司長李偉農指出，正研究將現有賭牌續期至今年12月31日，強調賭牌重新競投會配合立法會對修改博彩法法案的立法工作及立法程序。按時間表，相信仍有足夠時間，亦會爭取盡快完成賭牌投標工作。

目前6間博企的博彩經營批給期，將於今年6月26日屆滿。

李偉農與澳門媒體會面時指出，已通知6間博企並請對方提出賭牌延期申請，立說明有關申請的時間，暫未收到相關申請文件，相信可於今年6月26日時，完成延期手續。

澳門政府料6月26日可完成手續

對於澳門政府擬將賭牌延至今年底，多間博企表示歡迎。新濠對澳門特區政府決定延長現有博彩經營牌照表示歡迎，並致力籌備申請延續及競投事宜。我們對新濠能夠繼續為澳門社區作出貢獻充滿信心。

澳博（0880）旗下的澳娛指出，就澳門特區政府擬將賭牌短期續約至今年底，澳娛對此表示歡迎，並計劃申請續牌。

永利對於澳門特區政府擬將博彩經營牌照短期續約至今年年底表示全力支持和歡迎。同時衷心感謝特區政府及立法會在處理博彩法修訂草案過程中所展現的效率和高度重視，亦相信這將有利於促進行業依法有序健康發展。

永利指出將與特區政府保持緊密合作，按照有關要求積極參與競投，並為現有牌照的延期申請作好準備，為澳門的社會繁榮穩定、經濟適度多元化包括博彩業的長遠可持續健康發展作出努力和貢獻。