烏克蘭局勢｜淡倉被挾？　港交所旗下LME宣布今日暫停鎳期貨交易

俄烏雙方交戰引發全球商品市場出現大盪動，先有石油及天然氣，再有農產品價格攀升，貴金屬價格亦步前兩者後塵。作為電動車電池核心原材料的鎳，其價格在倫敦金融交易所（LME）於周一（7日）突然抽升，觸發多間與電動車相關的企業及金屬資源生產企業股價，全面下挫。鎳價升勢持續，周二（8日）早上3個月期鎳價格更高見每噸8萬美元。為保持市場秩序，LME決定從當地時間今早8時15分後停止鎳交易。



其他金屬產品交易正常

港交所（0388）旗下的LME於聲明中指出，與就俄烏局勢作出密切監察的特別委員會進行閉門會議，認為兩國最新局勢對鎳價於亞洲交易時段產生帶來影響。為確保市場有序，決定暫停鎳交易。

LME指出所有與鎳相關的合約從今早8時15分起停止交易，同時指出有關鎳合約的孖展金額會以上日收市價計算。LME又指出從風險管理層面，LME結算將會取採取更多措施。至於鎳以外的合約會維持正常，惟會密切關注情況。

LME會致力恢復鎳期貨交易，並會盡早向外公布相關機制。由於地緣政局情況影響鎳價走勢，因此LME亦會考慮暫停鎳合約交易多日。LME會就此情況下，日後的交收作出安排。

LME亦指出，就今早8時15分前作出的交易是還原或調整，LME會盡早向市場更新。

有傳建行子公司被追收按金

由於鎳價上升，市場上出現挾淡倉行動，加劇相關產品價格升勢，經紀亦急於向客戶追收孖展按金。《彭博》更有報道指出，LME予建行（0939）旗下子公司額外時間，以支付數以億美元計的期貨按金。

另一方面，鎳價突然飆升據報令到由內地鎳礦商青山控股被挾倉。據稱因有人在鎳衍生工具市場累積大量淡倉。可是近期LME的鎳期貨鎳價抽升，令到青山控股及其控制者項光達出現巨額損失。

據青山控股回覆《財聯社》指出，公司已上午開會，正整理相關資料及內容，屆時會統一作公開回應，又指出能否在今日回應則仍未確定。

內地礦商青山控股傳被挾淡倉

青山控股為內地最大民營鋼鐵廠，其營業收入為2,929億元人民幣，在浙江省排名第4。在項光達主理下，青山控股在印尼取得每年產量達30萬噸的鎳礦，佔當年全球產量的12%。

據浙江相關期貨公司研究員指出，由於青山控股並非上市公司，所以無法得悉在鎳期貨的淡倉規模，以及具體風險承擔規模亦無法求證。由於青山控股生產的鎳產品，不符LME期貨合約交割條件，因此期貨淡倉合約與公司生產的產品並非完美對沖。若青山控股被迫追加保證金或進行平倉，有關淡倉將耗費大量現金流。