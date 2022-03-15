中概股｜景順趙耀庭指短期內持審慎態度　惟籲投資者勿過於恐慌

中概股及科技股近期成為投資者沽貨對象。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，短期而言對中概股維持審慎態度，不過亦提醒投資者不要過於恐慌而忽略利好因素。

他指出中概股下挫除受到有5間公司被美國證交會列入預定除牌名單外，亦受到俄烏局勢等地緣政治因素﹑美國聯儲局即將加息，以及內地疫情升溫等均影響投資者情緒。不過投資者不應佁促行動，特別是股市上仍有不少利好因素，如內地將向市場注入流動性﹑房地產信貸已有改善，及地方政府採取更積極財政政策。

惟他亦預期不排除會有更多中概股被列入預定除牌名單內，可是現時與正式被除牌仍有相當長時間，相信中概股與其投資者會有足夠時間作出準備，甚至有時間就回應美國審計要求，制定獲內地監管當局認可的應對方案。

在談及俄烏局勢時，趙耀庭預料今年內雙方會維持拉鋸局面，在此情況下油價將維持在高水平。對美國而言油價上揚及當地勞動市場強勁，國民消費力強勁，均導致年內通脹維高企。

息口走勢方面，他預期聯儲局於周四凌晨會宣布加息0.25厘。

早前內地政府訂立今年經增長目標為5.5%。他有信心可以實現有關目標，因此預料內地會增加流動性，人民銀行並於下季降低存款準備金率50點子，以及下調中期借貸便利（MLF）利率。

他預期未來股市會更加波動，因此建議投資者考慮較保守的投資態度，組合內包括現金﹑美元﹑短期債券﹑黃金﹑與能源及農產品相關的資產。此外亦要留意內地因疫情採取的封城措施，對電力及工業類別股份的影響。