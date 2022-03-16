大摩稱若成功續賭牌　濠賭股潛在升幅達20至30%

澳門政府早前指出，將當地博企的牌照期限延至今年12月底，多間博企均表示歡迎。對於博企而言，賭牌續牌情況是其中一個須要處理的議題。摩根士丹利指出，若澳門政府正式落實賭牌續期，預料濠賭股潛在升幅可達20至30%；又預料濠賭股的除稅﹑息﹑折舊及攤銷（EBITDA）可於明年下半年至2024年回復正常化。

不過大摩亦指出濠賭股的淨負債由目前的190億美元，增至今年年底的230億美元，不利估值表現。

大摩又指出自2019年以來，濠賭股市值已縮減62%，期間恒指累計跌幅為35%，主要是受到疫情限制旅遊及賭牌續牌兩大因素影響。從長線投資者而言，上述因素只屬短暫性，惟有關因素而持續兩年半，導致投資者逐漸失去耐性。

隨著中港兩地疫情，該行預料兩地通關日期將押後至今年第4季，基於內地仍維持「清零」政策，相信前往澳門的簽證在明年才恢復。

該行又指出跌賭股現值等同於明年預測企業價值（EV）對EBITDA比率為8倍，可是明年濠賭股的盈利經調料仍是負數。