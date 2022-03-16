新地﹕上水廣場社區疫苗接種中心今啟用　每日最多可為1500人打針

由新鴻基地產發展（0016）免費提供場地、位於上水廣場的社區疫苗接種中心今日（16 日）正式啟用，是繼觀塘創紀之城5期後，第二個由新地免費提供場地的社區疫苗接種中心。兩個場地分別佔地萬平方呎，每個場地每日可為1,000至1,500名市民接種疫苗。

新地代理寫字樓租務部總經理盧經緯表示：「秉持集團『上下一心 共同抗疫』的精神，新地從多方面協助香港抗疫。數據顯示接種疫苗是最有效減低感染士人患上重症及死亡的風險，為方便市民 – 特別是長者和兒童盡早接種疫苗，新地免費提供兩個位於上水和觀塘的場地作為社區疫苗接種中心，該兩處位置優越、交通便利 。我們希望這兩個中心啟用後，可鼓勵更多北區和觀塘區的市民接 種疫苗，讓香港早日戰勝疫情，社會回復正常運作。」

上水廣場社區疫苗接種中心位於該寫字樓的17樓，距離港鐵上水站只有1分鐘步程，開放時間為每天上午九時至下午六時 ，為十二歲或以上人士接種復必泰疫苗。上水廣場社區疫苗接種中心啟用前， 北區居民需前往戶外的粉嶺和興遊樂場接種疫苗。

接種中心今早啟用後，已有不少市民 前往接種。接種人士不乏長者和年輕人， 其中譚婆婆指今日特意到上水廣場接種中心接種第三針，她認為商場很適合設立疫苗中心，因為不用在戶外排隊，亦不用日曬雨淋。陳同學表示，上水廣場交通方便， 而且為青少年接種復必泰疫苗，相信有助吸引更多年輕人前來接種。

另外，位於觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心已於3月11日投入服務，專為3歲至17歲 兒童 、 青少年和60歲或以上長者提供科興疫苗接種 服 務 。該處毗連APM，市民可經觀塘站直達APM二樓，再到創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心。

新地協助政府抗疫不遺餘力，除了免 費借出商業地點作為社區疫苗接種中心，更無償借出位於元朗潭尾以及前新田購物城土 地作臨時隔離治療設施，亦借出另一幅新田土地作臨時貨物接駁場之用，更安排元朗東頭的過渡性房屋同心村轉作臨時隔離治療設施，四處地點之土地面積接近兩百萬平方呎。新地亦捐出逾1,500萬元的物資支援前線抗疫人員、基層社群和員工，亦安排旗下兩間酒店參加社區隔離酒店計劃等。