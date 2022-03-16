新地郭基煇聯同青年聯會向基層派抗疫物資

香港第五波疫情持續，不少基層市民要為抗疫物資張羅費神，新鴻基地產執行董事、香港青年聯會會長郭基煇聯同聯會主席、立法會議員梁毓偉及聯會常務副主席楊政龍，周二（15日）早上於中西區，以「青少年抗疫連線」名義 ，向基層家庭派發抗疫物資。



梁毓偉、郭基煇、楊政龍及「新地義工Team力量」的義工為保障受惠者及自己，分別穿戴好防疫裝備，點對點到每個家庭派發物資及打氣，當中不乏劏房戶、小數族裔家庭等。



郭基煇表示，見到一些青少年及兒童於疫情期間被迫留在劏房狹小的空間，對他們的情緒構成很大的負面影響，希望大家上下一心，共同抗疫。他又說，相信「告別疫情」後，改善基層居住環境，「告別劏房」仍然是政府的重中之重。

梁毓偉表示，這次派送活動只是開始，希望能召集更多青年義工支持前線抗疫工作。楊政龍稱，「青少年抗疫連線」由構思至今短短數天，已成功動員200多位青年擔任義工，可見青少年對社會的承擔。

「全港社區抗疫連線」 聯同 「香港青年聯會」 及多個青年團體，啟動「青少年抗疫連線」，為青少年及兒童家庭提供更多資訊和支援。連線正開展第一項活動 「童心抗疫 YouAndMe」，透過幼稚園及小學，將抗疫物資送給1萬個有需要的家庭。

新地已於2月底捐出40萬套快速抗原病毒測試包及派發1萬份「新地愛心抗疫包」。其中，捐出2萬個快速測試包及1,000個福袋，給香港青年聯會以「青少年抗疫連線」名義贈予有需要的基層人士及其家屬。