嘉里已就本港疫情向受影響租戶予租金寬免　去年基礎溢利增48%

嘉里建設（0683）公布截至去年12月底止全年業績，未計及投資物業公允價值變動及出售嘉里物流（0636）股權錄得一次性收益的基礎溢利為62.7億元，增加48%，股東應佔溢利為103.6億元，增幅為92%。

公司宣布派末期息95仙，連同中期息0.4元及特別息2.3元，全年派息3.65元。

公司指出在中﹑港兩地完成合約銷售179.1億元，按年增加33%，其中在港實現合約銷售93億元，達成全年銷售目標的166%，內地合約銷售額86.1億元，達成全年目標的109%。

公司表示去年來自物業租賃收入為53.4億元，按年增加11%，其中來自香港的投資物業收入為12.9億元，來自內地物業租金收入為40.5億元，增長15%。

料第五波疫情致本港物業銷售放緩

嘉里指出，今年上半年在港會推出筆架山超級豪宅項目緹外。由於今年首季香港第五波 COVID-19 疫情仍在不斷變化，在社交限制和其他政府強制措施之下，預期銷售會有所放緩，然而期望這一波 COVID-19 疫情會逐漸受控，銷售最終將回復更正常步伐。

公司又指出香港第五波 COVID-19 疫情反覆變化，各種限制措施及客流量減少，預計會對零售資產 MegaBox 產生短期影響。公司正推出支援租戶的計劃，並期望疫情逐漸消減，零售分部得以回穩。政府即將推出新一輪消費券，亦將成為推動復甦的催化劑。

對於香港社區，嘉里策動一系列 COVID-19 支援計劃，通過提供個人防護裝備、快速檢測試劑盒、食品和其他形式的援助，支持受到疫情重創的社群，幫助他們渡過難關。本公司亦為同事準備個人防護用品、檢測試劑盒，並設置專門渠道，讓同事分享他們在疫情下的需要或擔憂。最後，公司正推出租金寬免計劃，以支持受影響的租戶。