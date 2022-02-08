舊樓收購｜嘉里9350萬買西環山道地舖　幼稚園持貨38年升值232倍

發展商積極透過舊樓收購增加土地儲備。嘉里（0683）正申請強制拍賣的西環山道79號至85號山道閣出現新進展，發展商新近斥資約9,350萬元買入地下部分舖位。

資料顯示，上述為兩宗成交，涉及山道79號至85號山道閣一籃子地舖，成交價為7,947.5萬及1,402.5萬元沽出，新買家均為NORMINSTER LIMITED，其公司董事包括嘉里發展香港區總經理湯耀宗。翻查過去成交，嘉里在2019年11月已斥資1,404.3萬元買入山道閣地下D舖。合計上述三個舖位，收購價達約1.075億元。

據了解，上述山道閣最新成交舖位現由聖安多尼中英文小學暨幼稚園自用，於1984年分別以25萬及15萬元買入，合共買入價40萬元。以此計算，是次易手帳面升值232倍。

嘉里累斥逾億買3個地舖

值得留意，嘉里在2020年7月已向土地審裁處申請強拍上述整幢舊樓，當時嘉里已持有項目業權約82.5%。上述舊樓早於1966年落成入伙，地盤面積約4,788平方呎，現時為1幢樓高7層大廈，涉及29個住宅單位，面積由490方呎至891方呎，另有3個商舖。

當時的估值報告顯示，整幢山道閣的市值約3億元，當中住宅部份估值達2.66億元，而三個舖位的估值合共僅3,394萬元。以上述舖位總收購價約1.075億元計，較估值高出超過2倍。