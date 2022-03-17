「新債王」岡拉克：股市已超賣　大宗商品則超買

「新債王」、DoubleLine Capital創始人傑弗裏·岡拉克(Jeff Gundlach)表示，美股市場處於超賣狀態。他預計美股將在美聯儲（FED）下次會議前走高。岡拉克還表示，美聯儲落後於美債利率曲線，主席鮑威爾（Jerome Powell）今天的工作「還行」。

《智通財經》周四（17日）報道，岡拉克稱：「我認為股市被超賣，而大宗商品被超買，所以我不驚訝美聯儲做出這決定時，市場相對穩定。美聯儲周三宣佈加息只是「追隨」兩年期美債收益率曲線，美聯儲加息「遠遠落後於」兩年期美債利率曲線。」

美聯儲將聯邦基金利率目標區間上調25個基點，至0.25%至0.5%，這是自2018年以來的首次加息，也是自2020年3月大流行擾亂市場以來利率首次從零水平上調。除一人外，所有FOMC成員都投票贊成加息25個基點;聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）是唯一投反對票的人，他傾向於加息50個基點，至0.50%至0.75%。

岡拉克指出：「目前，利率仍相當寬鬆。股票超賣，短期內會走高，但一旦加息幾次，股票就會翻盤。我認為這是雙重打擊。」

另外，他在採訪中補充稱：「儘管估值不高，我認為債券總體上還算不錯。從現在到下次美聯儲會議，我更喜歡比特幣而不是黃金。」

上個月，岡拉克警告稱，美聯儲在面臨日益嚴重的通脹威脅時尋求提高利率，可能會引發經濟衰退。今天，岡拉克仍稱美國經濟可能在2023年出現衰退。他此次預計美國2022年通脹在5%的高區間 ，但通脹不會接近美聯儲今天的目標。