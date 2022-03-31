中概股退市｜SEC主席質疑中美將達共識　暗示中企須緊遵美守則

中國政府日前表示，當局正與美國相關部門協商在美上市中資企業提交審計報告的安排，避免這些企業遭除牌。

不過，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）周二（29日）接受訪問時稱，他質疑雙方是否即將達成協議，並暗示相關企業要完全跟從美國的守則，才能滿足要求。



詹斯勒談到中美近期就中資企業向美國提交審計報告的談判，形容有「周全、尊重和具建設性的對話」，但「不知道會到哪裏終結」，並稱「這要由中國當局決定，他們很可能要面對一系列困難的選擇」。

對於中方以保密和國安為由拒絕企業向美方提交審計資料，詹斯勒指這些文件提供收入和支出細節，很少會包含敏感資訊，因此「多年來其餘50個司法區對此都感到滿意」。他強調，美國法律給他很少妥協空間，揚言「如兩年後情況一樣，很多企業會被停牌」。

美國國會2020年《外國公司問責法案》，要求所有企業最遲要在2024年遵從相關規定，否則會被踢出紐約交易所和納指。消息指，中方其中一個方案是讓一些企業最快今年內讓美國當局查閱審計文件，但有權保留部份敏感資料，雙方曾傳出即將達成共識。然而，詹斯勒的言論暗示這方案並不符合《外國公司問責法案》。