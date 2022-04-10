創建集團被DQ﹙二﹚︰時光倒流兩招拆局　又是否行得通？｜刁佬

正如刁佬常說「外行人看熱鬧，內行人看門道」，要想知道多點刁中門道，最快最容易的方法是成為行內人。當然不是人人都能成為內行人，但你仍可把自己設想成內行人，然後設想置身同一單刁，你會怎樣做？例如你是老闆張金兵身邊的高手，張老闆正把當日交易所要DQ 1609﹙創建集團﹚的信給你看，問你意見，你將如何獻計?

簡單回顧一下，該DQ信有兩大重點︰

(一)指1609由2018年6月買物流公司至2021年1月出售水泥業務的一連串交易，實際改變了集團主營業務，而該一連串交易均於27個月內進行，故「應被視為猶如一項交易」，並足以構成《上市規則》第14.06B 條項下的RTO。

(二)考慮到新業務並不符合《上市規則》第8.05 條的上市要求，這一連串交易目的是要規避新上市要求而實現新業務間接上市，鑑於出售事項已完成，集團不再適合上市。

觀乎以上兩點，要拆此局，不外乎兩個方案︰

方案(A)︰

申明上市科「27個月」的計法有誤，或至少14.06B下甚麼時候開始計那「36個月」的「休魚期」並不清晰。無錯，出售水泥業務時距離上市公司完成第一單新業務收購（即2018年10月）確是只有27個月，但它距離新大股東完成GO已超過36個月啊! 當然這論調牽涉《上市規則》第14.06B 條附註1(f)及14.06E條的深入演譯，刁佬去年九月的舊文《創建墮新例禁區 盡揭「刁」難事 終章寄語：凡事留一線》已有詳述， 在此不贅。

方案(B)︰

反正出事的是這「一連串交易」，那索性把這「一連串交易」還原基本步(即所謂「Unwind」) 不就得了？我們就當發了場夢，沒事回家洗洗睡吧。

兩個方案中，刁佬認為方案(A)勝算不大，因《上市規則》第14.06B 條附註1(f) 其實已就「36個月」的計法講得相當清晰，你最多只能說自己 (或市場) 對新例未熟悉，誤踩地電，故希望交易所能大人有大量，放你一馬。 但放你是人情，不放你是道理，這方案相當被動。

創建出售水泥業務時，形容其為「夕陽行業」，倘再買回需要強烈理據。﹙路透社﹚

相對起來，方案(B)主動性較高，一般情況下我們也只能這樣做。可惜1609這情況有點特別，因為出售交易一早成交，想叫停也不可以。能夠做的就只有把原水泥業務買回來，但這又引伸一堆新問題。

首先，是買回剛出售的水泥業務嗎？ 很難說得通吧，你不是說這塊業務生意淡泊，不如賭博的嗎？為何現在就買回來？ 就算是你肯買，當初的買家又會肯賣回給你？ 如果肯，那你們兩家的交易也未免太兒戲了吧？

那就不如向別人買新的水泥業務吧？ 但水泥業務已一早給你說成了夕陽行業，真的有人有好的水泥業務賣給你？ 好的話，就不會是夕陽行業啦。不好的話，那買回來又是否合符公司和股東利益呢？所以即使刁佬自命多「橋」，但面對這份考卷，可一時也不知如何下筆。那就倒不如看看張老闆身邊的高手實際出招吧。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。