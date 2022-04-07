特首選舉｜地產商稱李家超為合適人選　讓港實現一國兩制行穩致遠

政務司司長李家超昨日（6日）宣布請辭，明言若獲中央政府批准，將參選新一屆特首選舉。本港主要發展商均表示，李家超為合適人選。



李家誠﹕李家超勇於擔當

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，欣悉李家超有意參與下月舉行的行政長官選舉，他深信以對方逾40年的公共服務經驗，有能力帶領特區政府與社會各界，振興經濟，改善民生，帶領香港發展走上新的台階。

李家誠表示，新冠疫情為香港社會帶來前所未有的挑戰，香港需要一個有能力、有遠見的新特首，團結社會各界，鞏固香港國際金融中心的地位，帶領香港實現長治久安，繁榮穩定，「李先生是一名經驗豐富，勇於擔當，愛國愛港的參選人。我相信他是領導香港特區政府的適當人選，有能力帶領香港走向未來，實現「一國兩制」行穩致遠，為國家與中華民族作出貢獻。」

鄭志剛指出李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治。（資料圖片）

鄭志剛﹕李家超不畏艱難

至於新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「香港過去幾年經歷了社會事件及新冠疫情的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及香港社會，全面準確落實『一國兩制』，振興經濟、改善民生，並融入國家發展大局。李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。

特區政府換屆在即，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉。我相信李家超先生具備以上條件，未來能帶領香港破解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動『一國兩制』行穩致遠，是新一任特首的合適人選。」

李澤鉅指出會提名李家超參選特首。（資料圖片）

李澤鉅﹕將提名李家超參選

長江集團主席李澤鉅指出﹕「我昨天曾表示，新一任特首要以香港的安定繁榮為目標，有安定的社會才能有繁榮的發展。在此前提下，李家超先生是出任下屆特首的合適人選。我將會提名李家超先生參選。」

李家超昨辭去政務司司長一職

李家超昨日（6日）請辭，待中央批准後將參選特首。他今早前往中環廣場，據了解，正是他競選特首辦公室所在的商廈。陪伴他到場的有被視為梁營的「港人講地」社長張瑞蓮，以及第五界別選委黃芷淵。

有消息指，譚耀宗將會擔任李家超競選辦公室主任，副主任則會由港區人大代表、政制及內地事務局前局長譚志源出任。