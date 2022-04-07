李家超參選｜多屆特首選舉顧問黃麗君　註冊johnlee2022.hk網址

李家超昨日剛辭任政務司司長，今日已馬不停蹄為參選特首做好準備。《香港01》發現，有疑似李家超的競選網站域名近日被註冊，註冊公司為天禧顧問有限公司，由曾參與多屆特首選舉工程的黃麗君所持有及擔任董事。



李家超昨日辭任政務司長，並指將於中央政府批准他辭職後，備參與特首選舉。

《香港01》發現，網域名「johnlee2022.hk」剛於昨日（6日）被註冊，註冊公司為天禧顧問有限公司（TA Communications Limited）。該公司由曾參與多屆特首選舉工程的黃麗君所持有及擔任董事。

▼李家超4月7日早上到中環廣場情況▼



曾助曾蔭權、梁振英選舉

黃麗君過往有多次參與特首選舉工程的經驗。她早在2005年及2007年已擔任曾蔭權競選辦的核心成員，專責公關工作；而在2012年的特首選舉，梁振英亦以18萬元聘請其公司負責選舉宣傳策略、回應傳媒及選舉日的安排，三次的選舉都成功為候選人取得勝戰。

黃麗君（左一）2010年出席香港中文大學新聞與傳播學院45周年晚宴。（中大網站）

撰文批李家超陳茂波為「抗疫鍵盤戰士」

另外，黃麗君亦為前投資推廣署署長盧維思的現任妻子，兩夫妻一直關注本地政治發展。黃麗君有定期撰寫專欄發表對時事及政治的見解，近日亦有多次批評政府的抗疫政策，當中亦有點名兩位司長，包括李家超及財政司司長在抗疫戰中為「鍵盤戰士」，少有在露面面對市民。

而盧維思去年亦有以獨立參選人身份，報名參選立法會選委會界別，指希望透過其自身經歷，幫助香港發展，最終只得454票落敗。

《香港01》正向天禧顧問有限公司查詢，暫候回覆。

前投資推廣署署長盧維思，去年參選立法會，但落敗 。（資料圖片 / 羅君豪攝）

至於以李家超英文名為域名的「johnlee.hk」，則於去年11月被註冊，不過相關域名有效期只去到今年11月，註冊人為已經移居外國的前區議員巫堃泰。他接受傳媒訪問時指，自己當時已預計李家超可能會選特首，故註冊了相關域名。巫堃泰曾在2017年特首選舉前夕亦搶閘登記「carrielam.hk」而一度被廉署要求協助調查。

前區議員巫堃泰註冊johnlee.hk域名。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

事實上，李家超今日起已馬不停蹄為參選特首做好準備，其在今早已前往，據了解為競選辦公室的灣仔中環廣場，而一同前往的有被視為梁營的「港人講地」社長張瑞蓮，以及前鳳凰衛視記者、第五界別選委黃芷淵。

另外，根據選舉事務處的「招致選舉開支授權書」，李家超今日亦已委任三名「選舉開支代理人」，包括立法會前秘書長吳文華、港區全國政協委員陳清霞、以及信和集團副主席黃永光。三人的授權書均由全國人大常委譚耀宗簽署見證。