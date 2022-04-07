特首選舉｜四大地產商齊撐李家超　李澤鉅表態提名　鄭志剛讚果斷

李家超辭任政務司長準備參選特首，政界紛紛表態支持，在地產界，全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，李家超有能力為香港未來謀福祉。



李家超辭職參選特首。（資料圖片）

郭炳聯表示，欣悉李家超辭職參選，指李家超投身公僕40餘年，行政經驗豐富，近年更出掌要職，處理社會事件，落實《港區國安法》和完善選舉制度安排，立場堅定，勇於擔當，實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折。

郭炳聯深信李家超有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局，踏入「由治及興」的新征程，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

李澤鉅會提名李家超：新特首要令香港人住好些

全國政協常委、長江集團主席李澤鉅昨日（7日）表示，新一任特首的目標應要令香港安定繁榮，有安定的社會才能有繁榮的發展，並期望新特首令香港人可以住好些，未有提名李家超。

李澤鉅今日再回應說，李家超是合適人選，會提名他參選。

鄭志剛料李家超能帶領香港破解社會深層次矛盾

新世界發展行政總裁鄭志剛亦表示支持李家超參選。鄭志剛說，香港過去幾年經歷了社會事件及新冠疫情的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及香港社會，全面準確落實「一國兩制」，振興經濟、改善民生，並融入國家發展大局。

鄭志剛認為，李家超「在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。」

鄭志剛指新特首需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉。他相信李家超具備以上條件，未來能帶領香港破解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠，是新一任特首的合適人選。

李家誠：香港需要有能力、有遠見的新特首

恒地集團主席李家誠表示，欣悉李家超有意參選特首，相信是領導特區政府的適當人選。李家誠深信，李家超逾40年公共服務經驗，有能力帶領特區政府與社會各界，振興經濟，改善民生，帶領香港發展走上新的台階。

李家誠表示，新冠疫情為社會帶來前所未有的挑戰，香港需要一個有能力、有遠見的新特首，團結社會各界，鞏固香港國際金融中心的地位，帶領實現長治久安，繁榮穩定。

他又認為，李家超是經驗豐富，勇於擔當，愛國愛港的參選人，有能力帶領香港走向未來，實現「一國兩制」行穩致遠，為國家與中華民族作出貢獻。

林建岳：李家超有扛得起外來壓力的「鐵肩膀」

全國政協常委、麗新集團主席林建岳則表示，李家超長期主理社會治安事務，有豐富的警隊和政府管理經驗，任內在推動落實香港國安法、實現止暴制亂、恢復社會秩序方面，作出了重要貢獻，顯示了對香港對國家高度的承擔，體現出堅強的領導意志和能力。他形容李家超「有一副能夠扛得起外來壓力的『鐵肩膀』」，認為李家超是出任特首最合適人選。